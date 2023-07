Cô gái ngạc nhiên vì đối tượng hẹn hò đưa ra yêu cầu hài hước

Beca Michie, 20 tuổi, là một người mẫu đến từ New Jersey, Mỹ. Mới đây, cô đã đăng tải một video lên tài khoản TikTok becamichie để chia sẻ về buổi hẹn hò đầu tiên dở khóc dở cười của mình.

Được biết, cô không hề có thói quen sử dụng các ứng dụng hẹn hò và nếu có, cô cũng chỉ lướt một cách vô thức chứ hiếm khi gặp gỡ bất kỳ ai. Tuy nhiên, anh chàng trong câu chuyện dưới đây là một ngoại lệ.

Sau khi làm quen trên một ứng dụng hẹn hò, cả hai gặp nhau ở công viên và ăn sáng cùng nhau.

“Chúng tôi dành cả buổi để có những phút giây thoải mái khi ăn sáng. Sau đó, tôi và anh ấy đi dạo quanh công viên, ngồi trên một chiếc ghế dài và nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì tôi không nghĩ là mình lại thích anh nhiều như thế”, Beca nói với tờ báo Need to Know (Anh).

Sau hôm đó, cả hai quyết định tiếp tục mối quan hệ này. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến ngày hẹn thứ hai, khi đang ngồi cùng nhau, người bạn trai đã ghé sát mặt mình vào mặt Beca.

Cô gái chia sẻ trong video: “Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ thốt lên và khen tôi thật xinh đẹp”.

Thế nhưng, thứ mà cô thực sự được nhận lại là câu hỏi về một chiếc mụn trên mặt.

Anh ấy hỏi với giọng nhỏ nhẹ: “Liệu anh có thể nặn chiếc mụn này được không?”.

Và trong phần chú thích ở phía dưới, cô người mẫu tiết lộ rằng cô đã đồng ý để cho đối phương làm việc đó. Rất may là đã không có điều gì xảy ra với gương mặt của cô.

Mặc dù Beca cảm thấy khá sốc tại thời điểm đó, nhưng sau cùng, cô vẫn thừa nhận đó là một người bạn trai rất đáng yêu. Cô nhanh chóng cảm thấy thoải mái và nó giúp anh ấy không bị xấu hổ hay lúng túng với hành động của mình.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Beca trực tiếp thừa nhận trong bài đăng của mình rằng cô rất vui khi người yêu có thể nặn mụn cho mình mà không cảm thấy ái ngại gì.

Cô còn tiết lộ trong buổi hẹn thứ 3, chính cô đã nặn mụn cho bạn trai như một sự “đáp lễ”.

Kể từ khi được đăng tải, video đã nhận về hơn 9 triệu lượt xem. Nhiều người xem đã không thể bỏ qua nó và hàng trăm người đã để lại bình luận phía dưới.

Một số người cho rằng đây chính là một đối tượng có triển vọng duy nhất dành cho Beca.

Một người trên Joe nói: “Tôi thực sự ghen tỵ vì tính cách của anh ấy thật đáng yêu”.

Người khác viết: “Đây là một người đàn ông tốt và sẽ là người duy nhất”.

Và còn nhiều người khác vào nhắc nhở Beca rằng cô nên trân trọng dù đó chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác không cảm thấy ấn tượng với cách anh ấy hỏi về chiếc mụn trên mặt bạn gái.

Một người dùng để lại bình luận: “Bạn thực sự xinh đẹp và anh ấy đang lúng túng trước vẻ đẹp này. Tôi cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì”.

Một người tên Finn nói thêm: “Tôi rất xin lỗi nhưng tình huống này thực sự rất buồn cười. Nếu là bạn, tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa”.

Beca sau đó nói với bạn trai về chiếc video này và biết được rằng, anh ấy đã biết đến nó qua bạn bè của mình. May mắn thay, anh không hề cảm thấy buồn.

Cặp đôi còn hẹn hò thêm một vài lần nữa nhưng cuối cùng, Beca thông báo một cách tiếc nuối rằng họ quyết định sẽ dừng lại và coi nhau là bạn bè.

Cả hai vẫn luôn ủng hộ và dành lời chúc tốt đẹp cho nhau trên chặng đường phía trước.

Về phía Beca, mặc dù rất thích những buổi hẹn hò nhưng cô quyết định sẽ tạm dừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò một thời gian.

“Có lẽ, tôi đang đầu tư vào các buổi hẹn hò một cách quá dễ dãi vì mỗi người đều có một mục đích riêng khi quyết định đến với người khác. Mặc dù đây không phải là một trải nghiệm quá tồi tệ nhưng tôi không nghĩ mình sẽ sớm quay lại”, nữ người mẫu cho biết.

