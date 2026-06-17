Cô gái giả nam giới vào tiệm vàng cướp giật, sa lưới sau 24 giờ

Lữ Thị Bé Thảo giả nam giới rồi vào tiệm vàng cướp giật lắc vàng, nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ lẩn trốn.

Ngày 17/6, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) tạm giữ Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h32 ngày 16/6, Thảo đi xe máy đến tiệm vàng Kim Thùy Dung trên đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao. Khi đến nơi, nghi phạm dựng xe dưới lòng đường, vẫn để động cơ nổ máy nhằm chuẩn bị sẵn đường tẩu thoát.

Sau đó, Thảo đi vào tiệm và hỏi mua một chiếc lắc vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm đang cầm món trang sức để giới thiệu, người này bất ngờ giật lấy chiếc lắc rồi lao ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy.

Lữ Thị Bé Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an phường Thuận Giao)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc, triển khai các biện pháp truy xét, xác minh đối tượng gây án.

Đến khoảng 13h30 ngày 17/6, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và bắt giữ Lữ Thị Bé Thảo. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, để tránh bị phát hiện, thời điểm thực hiện vụ cướp giật, Thảo đã cắt tóc ngắn và mặc trang phục giống nam giới với mục đích đánh lạc hướng, gây khó khăn cho việc nhận diện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ tung tích và bắt giữ nghi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện vụ án đang được Công an phường Thuận Giao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.