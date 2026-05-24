Bị giật điện thoại, đôi nam nữ cố đuổi theo nghi phạm nhưng không được

Ngày 24-5, Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi và Phạm Hoàng Ân, 35 tuổi đang bị Công an phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Minh Tú bị cáo buộc đã cướp giật điện thoại.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 55 ngày 19-5, người đàn ông 40 tuổi chở theo bạn gái bằng xe máy lưu thông trên đường Trường Sa. Khi đến khu vực cầu số 3, phường Tân Sơn Hòa hai người đi trên xe máy hiệu Vario áp sát giật điện thoại iPhone 17 Promax mà cô gái đang cầm trên tay.

Người đàn ông cùng cô gái truy đuổi đến khu vực ngã ba Trường Sa – Út Tịch thì mất dấu nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người thực hiện hành vi là Tú và Ân.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình. Công an thu giữ điện thoại iPhone mà Tú và Ân đã cướp giật.

Công an phường Tân Sơn Hòa cho hay đây là quyết tâm của địa phương trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội tạm, đem lại bình yên cho người dân.