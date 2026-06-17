Cận cảnh những tập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ khiến 493 người mất hơn 181 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hà Nội, sáng 17/6, Công an TPHCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Các bị can liên quan vụ án bị công an bắt giữ.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can.

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Thủ đoạn 1 - Bán "sở hữu kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền: Các đối tượng lập công ty, mời người dân dự hội thảo nhận quà, voucher du lịch miễn phí rồi tư vấn mua các gói sở hữu kỳ nghỉ trị giá từ hàng trăm triệu đồng. Chúng đưa ra nhiều ưu đãi và hứa hẹn có thể chuyển nhượng để sinh lời, nhưng những cam kết này không được ghi trong hợp đồng và thực tế không thực hiện.

Thủ đoạn 2 - Môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ giả: Sau khi nắm được thông tin khách hàng đã mua kỳ nghỉ, các đối tượng lập công ty môi giới, hứa hẹn sang nhượng hoặc cho thuê hợp đồng với lợi nhuận rất cao. Chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí đảm bảo hoặc mua thêm hợp đồng mới rồi chiếm đoạt, không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết.

Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Ảnh: VTC News

Những tập hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC