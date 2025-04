Cô gái đang tập gym bỗng nghe tiếng "sủi bọt" trong cơ thể, bác sĩ chẩn đoán "chỉ còn 24 giờ để sống"

Marie-Anne August, một phụ nữ 45 tuổi sống tại Anh, duy trì lối sống năng động trong nhiều năm. Được biết, cô đã dành gần như cả cuộc đời mình để tập luyện tại phòng gym và tham gia nhiều môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ trong lúc tập luyện đã khiến cô đối mặt với lằn ranh sinh tử, làm thay đổi cách cô nhìn nhận về sức khỏe và cuộc sống.

Vào một ngày như thường lệ, trong một lớp CrossFit tại phòng gym, Marie-Anne đang sử dụng tập máy chèo thuyền với cường độ cao. Đột nhiên, cô cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở vùng ngực. "Khi ấy, tôi cảm thấy ngực mình như bị tách làm đôi vậy, kèm theo những tiếng như bọt sủi lên" cô kể lại. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể tiếp tục. Nhận thấy tình trạng bất thường, cô lập tức đến một bệnh viện.

Marie-Anne gặp sự cố trong lúc tập gym

Tại bệnh viện, Marie-Anne được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm máu và điện tâm đồ (ECG) để theo dõi hoạt động điện của tim. Kết quả cho thấy mọi thứ dường như bình thường, và cô được cho về nhà với chẩn đoán không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không ổn. Trong sâu thẳm, cô biết cơ thể mình đang báo động.

Hai ngày sau, tình trạng của Marie-Anne trở nên tồi tệ hơn. Gia đình nhận thấy cô "trông bất thường" và thúc giục quay lại bệnh viện. "Tôi không thể thở nổi và cơn đau thì thật sự kinh khủng", cô mô tả.

Lần này, các bác sĩ tiến hành chụp CT và phát hiện ra cô bị tách động mạch chủ, một vết rách ở thành động mạch chủ khiến máu rò rỉ giữa các lớp của thành động mạch. Nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong tăng từ 1-3% mỗi giờ.

Marie-Anne được chuyển khẩn cấp đến một bệnh viện chuyên khoa, nơi cô trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn khoảng 24 giờ để sống nếu không được can thiệp kịp thời. Sức khỏe và thể lực tốt của cô, nhờ vào thói quen tập luyện lâu năm, được cho là yếu tố then chốt giúp cô cầm cự trong hai ngày sau lần thăm khám đầu tiên. "Tôi tin rằng việc khỏe mạnh và năng động là lý do tôi sống sót qua hai ngày đó", cô khẳng định.

Marie-Anne không thể tập nặng sau khi phát hiện động mạch chủ gặp vấn đề

Hồi phục sau phẫu thuật là một hành trình đầy thử thách. Marie-Anne phải học cách chấp nhận giới hạn mới của cơ thể, dù trước đó cô luôn tự hào về sức mạnh và sự bền bỉ của mình.

Cô cũng nhận ra rằng tách động mạch chủ, dù phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi với tỷ lệ 35 ca trên 100.000 người mỗi năm, có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là những người tập luyện cường độ cao như vận động viên chèo thuyền hoặc nâng tạ. Các nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng các môn thể thao như chèo thuyền, nâng tạ và chạy nước rút có thể gây ra tình trạng này.

Nhìn lại trải nghiệm của mình, Marie-Anne không trách các bác sĩ ở lần thăm khám đầu tiên. "Tách động mạch chủ rất khó phát hiện trừ khi bạn chụp CT", cô nói. Tuy nhiên, cô kêu gọi nâng cao nhận thức và đào tạo trong các phòng cấp cứu để tránh những trường hợp đáng tiếc. "Không phải lỗi của họ, nhưng cần có thêm nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này vì nhiều người không may mắn như tôi", cô nhấn mạnh.

Câu chuyện của Marie-Anne là lời nhắc nhở rằng ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể đối mặt với nguy cơ bất ngờ. Cô hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp người khác lắng nghe cơ thể và hành động kịp thời khi có dấu hiệu bất thường, bởi đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

