Cô gái chi 400 triệu "hồi sinh" nhà cũ nát thành không gian sống tuyệt chill, góc nào cũng đậm hơi thở điền viên

Một cô gái 32 tuổi ở Hồ Bắc đã dùng số tiền tích góp nhiều năm để mua lại một căn nhà cũ kèm sân vườn, diện tích khoảng 95m². Ban đầu, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, gần như không còn giá trị sử dụng. Thế nhưng chỉ sau nửa năm cải tạo, với chi phí khoảng 110.000 NDT (khoảng 400 triệu đồng), cô đã "thay da đổi thịt" toàn bộ không gian, biến căn nhà nông thôn cũ kỹ thành một tổ ấm ấm áp, dễ chịu, mang đậm hơi thở điền viên.

Phòng khách sau cải tạo: rộng thoáng, đẹp xịn

Dù là nhà cũ ở nông thôn, nhưng đây lại là kiểu kiến trúc tích lũy qua nhiều thế hệ, nên độ thông thoáng vượt xa nhiều căn hộ hiện đại. Khu vực này có lợi thế trần nhà cao hơn 4m, điểm cao nhất gần chạm mốc 5m, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu.

Trước khi cải tạo, không gian mang dáng vẻ cũ kỹ rõ rệt: tường loang lổ, nền xám xịt, nội thất lỗi thời, tổng thể gợi cảm giác xuống cấp và thiếu sức sống. Sau khi làm lại, sàn được xử lý phẳng mịn, tường xi măng cũ phủ sơn trắng, giúp căn phòng sáng bừng và sạch sẽ hơn hẳn. Nội thất cũ gần như được thay mới toàn bộ, ưu tiên sự đơn giản và tiện dụng.

Điểm nhấn đắt giá nhất chính là chiếc đèn thả ở trung tâm. Ánh sáng dịu của nó như một vầng trăng nhỏ, vừa chiếu sáng hiệu quả, vừa tôn lên lợi thế trần cao, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và có chút lãng mạn cho toàn bộ không gian.

Hai phòng ngủ sau cải tạo: "Lột xác" hoàn toàn, nâng cấp chất lượng nghỉ ngơi

Ngôi nhà có hai phòng ngủ. Trước đây, phòng chính tuy rộng nhưng bừa bộn và xuống cấp rõ rệt: gần như không có không gian lưu trữ, nội thất cũ kỹ, thậm chí chiếc giường còn được kê tạm bợ. Sau khi cải tạo, diện tích được phân chia lại hợp lý hơn. Gia chủ thay giường mới, đồng thời lắp tủ quần áo kịch trần, giúp tổng thể gọn gàng và tiệm cận chuẩn phòng ngủ hiện đại. Khu vực bàn cạnh cửa sổ cũng được dọn dẹp ngăn nắp, mở ra tầm nhìn thoáng đãng ra sân vườn.

Phòng ngủ phụ trước kia được dùng làm nơi chứa đồ, gây lãng phí không gian. Sau khi sửa lại, gia chủ biến căn phòng này thành một góc làm việc riêng. Bàn ghế đặt sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian vừa đủ yên tĩnh để làm việc, vừa thoải mái cho những lúc thư giãn.

Bếp và nhà vệ sinh sau cải tạo: Sạch sẽ, tiện nghi hơn

Trước đây, căn bếp dù có máy hút mùi nhưng công suất yếu, khiến trần bị ám đen, tường xi măng khó lau chùi, tổng thể luôn trong trạng thái tối và bí. Sau khi cải tạo, dù chưa lắp máy hút mùi mới nhưng đã chừa sẵn vị trí. Khu bếp nấu, bồn rửa và cửa sổ đều được thay mới, sáng sủa và sạch sẽ hơn. Gia chủ còn bố trí thêm hai bếp nhỏ ở góc để tiện nấu cháo, hầm món. Đối diện tủ bếp là một bàn thao tác rộng, giúp việc sơ chế và nấu nướng trở nên thuận tiện. Toàn bộ không gian bếp giờ đây gọn gàng, dễ dùng và tạo cảm giác thoải mái rõ rệt.

Khu vực trước cửa nhà vệ sinh trước kia bị biến thành nơi chứa đồ lộn xộn, trong khi bản thân nhà vệ sinh lại chật hẹp. Sự bừa bộn này không chỉ chiếm diện tích mà còn gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Sau cải tạo, không gian được mở rộng, đồ đạc bên ngoài dọn sạch. Bồn rửa và máy giặt được đưa ra ngoài, tạo bố cục tách biệt khô và ướt. Bên trong còn có thêm cửa sổ nhỏ để tăng ánh sáng và lưu thông không khí, giúp không gian luôn khô ráo, thoáng đãng sau khi sử dụng.

