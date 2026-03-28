4 kiểu quần áo lỗi thời, diện lên quê kiểng kém sang, khuyên bạn tốt nhất ĐỪNG mua

Mùa hè là thời điểm nhiều người muốn làm mới tủ đồ với những item nổi bật, khác biệt. Tuy nhiên, không phải thiết kế nào nhìn lạ mắt cũng đồng nghĩa với việc dễ mặc hay hợp xu hướng. Thực tế, có những kiểu quần áo nhìn đẹp nhưng diện lên lại kén người mặc, thậm chí dễ khiến tổng thể trông kém tinh tế. Dưới đây là 4 kiểu trang phục bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

1. Quần hai ống hai màu: lạ mắt nhưng khó mặc

Kiểu quần mỗi bên một màu từng được xem là điểm nhấn cá tính, mang hơi hướng thời trang đường phố. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của thiết kế này là cực kỳ khó phối đồ. Chỉ cần kết hợp không khéo, tổng thể sẽ trở nên rối mắt, thiếu sự hài hòa.

Ngoài ra, kiểu quần này cũng dễ tạo cảm giác “làm quá”, nhất là khi mặc trong những hoàn cảnh đời thường như đi cafe, đi dạo phố. Thay vì thể hiện gu thời trang, nó lại dễ khiến người mặc trông kém tinh tế, thậm chí hơi “quê”. Nếu bạn yêu thích sự nổi bật, hãy chọn quần có điểm nhấn nhẹ như đường line, màu pastel hoặc chi tiết đính đá, vẫn đủ khác biệt mà lại dễ ứng dụng hơn.

2. Sơ mi trắng phối cổ và tay áo khác màu: tưởng mới mẻ nhưng dễ mất điểm

Những thiết kế sơ mi phối màu vốn không xấu, thậm chí có thể tạo hiệu ứng thị giác thú vị nếu mix match khéo léo. Tuy nhiên, với áo sơ mi trắng, việc thêm phần cổ hoặc tay áo khác màu lại thường phá vỡ sự thanh lịch vốn có.

Sơ mi trắng đẹp nhất ở sự tối giản, tinh khôi và dễ phối. Khi bị “chèn” thêm chi tiết màu sắc tương phản, tổng thể chiếc áo dễ trở nên lạc tông, thiếu tinh tế và khó kết hợp với các item khác. Nếu cần có điểm nhấn, bạn có thể tập trung vào việc chọn chất liệu (voan, cotton, lụa...) hoặc chi tiết nhỏ như thắt nơ/buộc dây thay vì chọn 1 chiếc sơ mi trắng được phối màu quá rõ rệt.

3. Quần short jeans rách, tua rua quá nhiều: lỗi thời và kém tinh tế

Quần short jeans rách từng là “must-have” của mùa hè, nhưng kiểu rách nhiều, tua rua lộn xộn hiện đã không còn được ưa chuộng. Những chi tiết này khiến chiếc quần trông luộm thuộm, thiếu gọn gàng và khó tạo cảm giác thời trang.

Không chỉ vậy, kiểu quần short này cũng khá kén hoàn cảnh, dễ tạo cảm giác xuề xòa nếu mặc ở nơi công cộng hoặc khi đi chơi. Xu hướng hiện nay nghiêng về những thiết kế tối giản hơn: short jeans cạp cao, ống rộng nhẹ, độ dài vừa phải và ít chi tiết. Kiểu dáng này vừa tôn dáng, vừa dễ phối mà vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động của mùa hè.

4. Chân váy dài phối ren cầu kỳ: dễ “dừ” và quê kiểng

Chân váy dài phối ren nhiều lớp từng được yêu thích vì vẻ nữ tính, điệu đà. Tuy nhiên, nếu thiết kế quá cầu kỳ, đặc biệt là phần ren dày hoặc họa tiết rườm rà, tổng thể rất dễ trở nên sến và thiếu hiện đại.

Một chiếc váy dài đẹp không nằm ở việc có bao nhiêu chi tiết, mà ở sự cân đối và tinh giản. Váy phối ren nếu không khéo còn khiến người mặc trông dừ hơn tuổi, khó phối cùng các item mùa hè như áo thun, áo hai dây. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên chân váy trơn, chất liệu nhẹ, phom dáng gọn gàng hoặc chỉ điểm xuyết ren ở mức vừa phải để giữ được nét mềm mại mà vẫn hiện đại.