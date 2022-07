Cô gái đi hơn 3000km từ Đồng Nai đến Hà Giang, cả hành trình đều di chuyển bằng chiếc xe tay ga

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip ngắn quay lại khoảnh khắc gặp một cô gái đang đi phượt. Sau khi hỏi thăm, cô gái cho biết mình đã chạy một mình trong suốt 20 ngày đêm để đi từ Long Thành, Đồng Nai đến tận Hà Giang. Đoạn clip nhanh chóng thu hút rất nhiều cư dân mạng, thu về gần 1 triệu view, hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Ai cũng tò mò không biết danh tính cô gái này là ai, vì sao lại chọn đi một mình như vậy.

Đoạn clip nổi rần rần trên mạng (Nguồn: @trungduc_tour)

Được biết, cô gái trong đoạn clip trên là Kiều Anh, 26 tuổi, quê Đồng Nai và là nhân viên văn phòng của một công ty làm dịch vụ mảng logistic. Kiều Anh luôn có ước mơ đi xuyên Việt và cho đến hiện tại cô nàng mới có thể thực hiện giấc mơ của mình.

Kiều Anh - cô gái nổi lên với hành trình một mình đi xuyên Việt

Không có bạn đồng hành, quyết định một mình đi gần 3000km

Kiều Anh từng làm việc văn phòng, mỗi ngày làm 8 tiếng và công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Là một người yêu du lịch, không thích cuộc sống bị gò bó thời gian, Kiều quyết định giành thời gian đổi hướng trong công việc. Kiều Anh cho biết, nhân lúc rảnh rỗi này cô nàng đã quyết định đi du phượt để lấy năng lượng, lấy tinh thần cho các dự tính sắp tới.

Chia sẻ về hành trình của mình, Kiều Anh nói: "Được đi xuyên việt là ước mơ của mình từ lâu lắm rồi, thật ra để đến được Hà Giang quãng đường mình đi cũng hơn 3000km vì mình đi theo cung đường biển, có ghé các nơi khác chơi nữa rồi mình mới lên tới Hà Giang, sau Hà Giang mình cũng có đi tiếp qua một vài tỉnh khác nữa rồi mới kết thúc hành trình".

"Lúc mình đi thì không nhiều người biết, người biết thì lại không tin mình dám đi một mình" - cô nàng tâm sự. Ngoài ra, Kiều Anh cũng cho biết, bản thân cô rất vui khi hành trình của mình được mọi người quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Kiều Anh rong ruổi một mình trên các cung đường

Xuyên suốt chuyến đi, Kiều Anh chỉ đi một mình và không có bạn đồng hành. Chia sẻ về lý do, Kiều Anh cho biết: "Mình chưa tìm thấy bạn đồng hành thích hợp và đi xa như thế này cần phải sắp xếp thời gian công việc khá khó khăn nên không phải ai cũng có thể đi cùng mình, mình thấy đi một mình cũng có cái hay vì có thể tự do tự tại ghé những nơi mà mình thích, không vướng bận gì cả".

Kiều Anh tâm sự, khi cô bạn đi nhận được rất nhiều ý kiến là con gái không nên đi một mình vì rất nguy hiểm. Ban đầu, cô nàng cũng lo lắng nhưng khi đi dạo một vòng quanh các nhóm phượt trên Facebook, Kiều Anh đã thấy nhiều bạn nữ cũng đã chọn đi phượt một mình, thế nên cô nàng càng thêm động lực, quyết tâm hơn nhiều. Kiều Anh tâm sự: "Chỉ cần chúng ta bước chân ra đường thôi là cũng đã có sự nguy hiểm rồi chứ không cần phải nói đi đâu xa, quan trọng là cách chúng ta chạy xe có cẩn thận hay không, và hạn chế đi ban đêm là được".

Càng đi, Kiều Anh càng "nghiện" cảnh sắc Việt Nam

"Mình nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, hãy cứ làm những gì mà mình muốn đừng để sau này cảm thấy tiếc là được" - cô nàng nói thêm. Kiều Anh cũng cho rằng, may mắn nhất của cô là đã không gặp sự cố gì trong suốt hành trình chuyến đi. Càng đi Kiều Anh càng thấy yêu thích cảnh đẹp Việt Nam, càng muốn chinh phục các cung đường và càng tự hào vì những gì mà thiên nhiên Việt Nam có.

Xuyên Việt cùng chiếc xa ga đi hết hành trình chuyến đi

Khi câu chuyện Kiều Anh được chia sẻ rộng rãi trên MXH, rất nhiều người bất ngờ khi Kiều Anh đã đi 3000km, suốt hành trình bằng một chiếc xe ga. Đây được xem là rất hiếm, vì thông thường khi đi du lịch hay phượt xa mọi người sẽ chọn cho mình những chiếc xe số để đảm bảo mỗi khi lên dốc và đảm bảo an toàn cả chuyến đi. Nói về vấn đề này, Kiều Anh chia sẻ: "Mình đã từng đi xe số một thời gian khá lâu, sau đó mình chạy chiếc ga và mình cảm nhận thấy xe này mình ôm cua thấy khá bám đường hơn so với xe số mình đã từng chạy. Tuy nhiên thì đổ đèo xe số chắc chắn sẽ an toàn hơn".

"Mình cũng không mượn được chiếc xe số nào nên mình vẫn quyết định chạy xe ga" - cô nàng hài hước nói.

Chiếc xe ga cùng Kiều Anh đi suốt hành trình

Cô nàng cho biết, bản thân cô nàng tự hào về những gì mình lựa chọn và làm được những chuyện mình chưa từng dám nghĩ, dám làm. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình suốt 20 ngày, Kiều Anh kể: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi mình ở Hà Giang, vô tình gặp được các bạn đồng hương ở Đồng Nai cũng ra đó chơi, các bạn ấy rất hòa đồng bọn mình hay có duyên gặp được nhau mấy lần trên đường đi".



Với Kiều Anh, về nhà an toàn chính là câu trả lời cho bố mẹ

Với Kiều Anh, một chuyến đi ý nghĩa là bản thân sẽ được sống trọn trong các khoảnh khắc mà hành trình mình sẽ trải qua, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, con người và ẩm thực nơi mình đến.

Tổng kinh phí của cả chuyến đi của Kiều Anh hết hơn 25 triệu, cô nàng cho biết mình đi khá tiết kiệm, chủ yếu là trải nghiệm và đây là số tiền mà cô nàng tích góp, dành cho bản thân sau tháng ngày làm việc chăm chỉ.

Một số khoảnh khắc mà Kiều Anh ghi lại bằng chiếc điện thoại của mình

