Cô gái Anh 19 tuổi hiến tạng cứu 3 người Việt là con giám đốc tập đoàn xây dựng lớn

Những ngày qua, câu chuyện về một nữ du khách 19 tuổi quốc tịch Anh không may qua đời sau tai nạn tại Việt Nam nhưng đã hiến tạng cứu người đang thu hút sự quan tâm lớn. Danh tính của cô gái cũng dần được hé lộ.

Theo thông tin từ Daily Mail, nạn nhân là O.S.W, 19 tuổi, con gái của ông Andy Wates - một giám đốc thuộc tập đoàn xây dựng gia đình có giá trị lên tới 2,4 tỷ bảng Anh tại Anh.

O.S.W gặp tai nạn trong chuyến du lịch xuyên Việt khi đang trong năm “gap year” trước khi bước vào đại học. Thời điểm xảy ra sự việc, cô di chuyển trên cung đường Hà Giang, tuyến đường nổi tiếng dài khoảng 400km, thu hút đông đảo du khách quốc tế, đặc biệt là những người yêu thích khám phá.

Theo thông tin ban đầu, O.S.W ngồi sau xe máy thì người điều khiển mất lái, khiến cô bị văng ra ngoài và va chạm với một xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cô được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch và sau đó được xác định chết não. Ngay khi nhận tin, bố mẹ cô - ông Andy Wates và bà Henrietta - đã bay từ London sang Hà Nội để nói lời từ biệt con gái trước khi cô qua đời vào ngày 2/4.

Được biết, O.S.W từng theo học tại trường Stowe danh tiếng ở Buckinghamshire và dự kiến theo học ngành Nhân học tại Đại học Durham. Cô dành một năm nghỉ học để du lịch Đông Nam Á và tham gia hoạt động tình nguyện tại châu Phi.

Clip: Bệnh viện Việt Đức

Trong nỗi đau mất con, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng mô tạng của O.S.W như một cách tri ân Việt Nam - nơi cô từng có những trải nghiệm đáng nhớ. Tại bệnh viện, các ê-kíp y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai ca lấy và ghép tạng, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân.

“Việt Nam là đất nước mà con bé rất yêu quý, nên việc trao lại điều gì đó cho nơi này là việc vô cùng quan trọng với chúng tôi” ông Andy Wates chia sẻ.

Bà Henrietta mô tả con gái là người “xinh đẹp, độc lập, hài hước và sắc sảo”, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Gia đình cho biết họ tìm thấy sự an ủi khi biết các cơ quan của O.S.W đã giúp mang lại cơ hội sống cho nhiều người thông qua các ca ghép gan, thận và giác mạc.

“Chúng tôi tin rằng, con bé cũng mong muốn có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Biết rằng con vẫn tiếp tục sống theo một cách khác khiến chúng tôi vơi bớt đau đớn,” bà nói.

Ông Andy Wates - cha của nạn nhân (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Bệnh viện Việt Đức tổ chức lễ tri ân

Sáng 08/04, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra lễ tri ân gia đình nữ du khách.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình trước mất mát không gì bù đắp. Ông chia sẻ, sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi đau lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác.

“Đó không chỉ là hành động trao đi sự sống, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc trong cộng đồng,” ông nhấn mạnh.

Đại diện bệnh viện cũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn chân thành tới gia đình, khi món quà vô giá được trao đi từ tình yêu thương và sự sẻ chia đã giúp thắp lên hy vọng cho nhiều người bệnh.

Tại buổi lễ, bệnh viện đã trao tặng gia đình món quà tri ân như lời cảm ơn sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp này, đồng thời khẳng định sự hy sinh của cô gái trẻ sẽ luôn được ghi nhớ.

“Di sản của O.S.W sẽ tiếp tục sống mãi trong những cuộc đời được hồi sinh và trong trái tim người dân Việt Nam,” bức thư nêu rõ.

Nguồn: Daily Mail