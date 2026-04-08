Nổ nhà máy lọc dầu Iran, chưa rõ nguyên nhân

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Lavan của Iran. Nhiều vụ nổ khác cũng được báo cáo tại đảo Sirri của Iran vào sáng 8/4, nguyên nhân các vụ nổ chưa được xác định.

Trong một sự cố khác, Abu Dhabi, UAE cho biết hoạt động tại khu phức hợp khí đốt Habshan tạm thời bị đình chỉ, sau vụ cháy do mảnh vỡ rơi xuống khi hệ thống phòng không Abu Dhabi đánh chặn một tên lửa. Vụ đánh chặn cũng làm bị thương 3 người, văn phòng truyền thông cho biết thêm.

Hôm 7/4 (giờ địa phương), Mỹ và Iran đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tin tức được các quốc gia trên thế giới hoan nghênh. Thông báo được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn mà ông Trump đặt ra cho Iran: hoặc đạt được thỏa thuận bao gồm việc mở eo biển Hormuz, hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng.

Thỏa thuận ngừng bắn là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo, và vẫn còn phải xem xét những điều khoản cuối cùng nào sẽ được đưa vào đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách dứt khoát.

Israel trong khi đó tuyên bố tham gia lệnh ngừng bắn với Iran nhưng không bao gồm các cuộc tấn công Hezbollah ở Lebanon, trong khi đó một số nguồn tin Hezbollah nói với Reuters rằng họ đã chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq thông báo mở cửa trở lại không phận tất cả các sân bay của nước này, có hiệu lực ngay lập tức, "sau khi tình hình ổn định và trở lại bình thường".

Còn tại eo biển Hormuz, dữ liệu vận chuyển cho thấy chưa có nhiều hoạt động, tính đến hơn sáu giờ sau khi Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn. Nhà phân tích Charlie Brown trên CNN cảnh báo rằng các tàu và công ty bảo hiểm cần thấy thêm những dấu hiệu tích cực trước khi nối lại giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này.

“Tín hiệu thực sự cần theo dõi là những ‘người tiên phong’ – những tàu đầu tiên sẵn sàng thử nghiệm tuyến đường. Nếu những chuyến đi đó được hoàn thành an toàn, niềm tin sẽ nhanh chóng được xây dựng và nhóm các tàu khác đang theo dõi và chờ đợi sẽ làm theo".

Ngoại trưởng Iran trước đó cho biết “việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran”.