Phát hiện hàng loạt khối thép hình trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng, quy mô lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, chứa thứ không màu, không mùi, đủ cho cả trăm triệu người dùng trong hơn 2 tháng

Hai dãy bể chứa cao bằng các tòa nhà 20 tầng, chứa đầy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), giúp giải thích vì sao Trung Quốc lại chuẩn bị tốt hơn nhiều quốc gia khác trong việc ứng phó với gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông.

Mỗi trong số 6 bể chứa ở cảng công nghiệp Diêm Thành, đều chứa khí đốt tự nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 22 triệu người dân Bắc Kinh trong hơn 2 tháng. Đây được coi là kho dự trữ khí đốt tự nhiên trên mặt đất lớn nhất thế giới. Nằm cạnh đó là 4 bể chứa khác có dung tích nhỏ hơn một chút.

Các bể chứa này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc suốt thập kỷ qua nhằm tích trữ các loại hàng hóa, từ thịt lợn và gạo đến kim loại đất hiếm và than đá, trong trường hợp nguồn cung từ nước ngoài bị gián đoạn. Kho dự trữ khí đốt tự nhiên Diêm Thành, cùng nhiều bể chứa khổng lồ khác ở miền nam Trung Quốc, hiện đang chứng minh tầm quan trọng đặc biệt. Chúng đã giúp Trung Quốc giảm thiểu cú sốc nguồn cung do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

Tối thứ Ba (7/4), Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, mở lại eo biển và cho phép các tàu chở dầu, khí đốt và các mặt hàng khác đi qua eo biển Hormuz. Eo biển này đã bị đóng cửa trên thực tế kể từ các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran cách đây năm tuần rưỡi.

Nhưng kể cả khi giao thông qua Hormuz được khôi phục hoàn toàn, Qatar – một trong những nhà xuất khẩu khí LNG hàng đầu thế giới, cho biết có thể mất nhiều năm để tu sửa các cơ sở khí đốt sau khi bị Iran tấn công.

Trung Quốc là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước tiêu thụ phân bón lớn nhất do phần lớn phân bón được sản xuất từ khí đốt tự nhiên. Trung Quốc cũng có ngành công nghiệp hóa chất lớn nhất thế giới, và phần lớn trong số đó cũng cần khí đốt tự nhiên.

Số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên qua eo biển Hormuz chỉ chiếm 6,9% tổng lượng tiêu thụ khí đốt của cả nước năm ngoái.

Việc Trung Quốc mở rộng kho dự trữ chiến lược nhiên liệu hóa thạch là một nỗ lực tương đối mới. Trong một bài phát biểu năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “tăng cường năng lực lưu trữ than, dầu và khí đốt, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến và nâng cao khả năng tự cung tự cấp năng lượng”.

Khí tự nhiên đặc biệt khó lưu trữ. Cách dễ nhất là giữ nó dưới lòng đất bằng cách bơm vào các hang muối hoặc vào các mỏ khí tự nhiên ngầm đã cạn kiệt gần các thành phố lớn. Nhưng Trung Quốc lại có rất ít hang muối và mỏ khí như vậy so với quy mô dân số khổng lồ của mình.

Điều đó đã thúc đẩy nước này theo đuổi một chiến lược táo bạo về mặt công nghệ: lưu trữ một lượng lớn khí hóa lỏng trong các bể chứa trên mặt đất. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOC) thuộc sở hữu nhà nước đã tiết lộ vào tháng 12 rằng họ đã xây dựng 18 bể chứa LNG có kích thước lớn nhất từ trước tới nay – nhiều hơn gấp đôi so với tổng số bể chứa của toàn thế giới cộng lại. Mỗi bể chứa siêu lớn của Trung Quốc, bao gồm cả 6 bể ở Diêm Thành, đều có thể tích 9,5 triệu feet khối (269.000 mét khối).

Dãy bể chứa khổng lồ ở Diêm Thành chứa LNG ở nhiệt độ âm 162 độ C. Khi khí được làm ấm dần đến nhiệt độ phòng thông qua hệ thống đường ống, nó sẽ giãn nở gấp 600 lần. Các bể chứa ở Yancheng được nối với một cầu cảng kéo dài ra biển Hoàng Hải để dỡ khí LNG từ tàu.

Mỗi bể chứa đều có khung bê tông bên ngoài để tăng độ cứng. Bên trong các bức tường bê tông là một lớp thứ hai gồm các tấm thép dẻo được làm từ hợp kim thép đặc biệt chứa nhiều mangan và niken.

Ngoài các bể chứa LNG được vận chuyển bằng đường biển, Trung Quốc còn có các nguồn cung cấp khác. Nước này đã xây dựng các đường ống dẫn khí đến các mỏ khí ở Trung Á và Nga. Trung Quốc đã phát triển các quy trình sử dụng than đá để thay thế khí tự nhiên trong sản xuất một số loại hóa chất. Kết quả là, sản lượng khí tự nhiên trong nước của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua thông qua công nghệ khai thác khí đá phiến và các công nghệ khác.

Dù Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên với khoảng cách khá lớn, Trung Quốc là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 4, chỉ sau Mỹ, Nga và Iran. Bắc Kinh cũng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 5, sau Mỹ, Ả Rập Xê Út, Nga và Canada.

Theo NYT﻿