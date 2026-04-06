Phát hiện chồng đang tán tỉnh cô gái khác, vợ đối chất với chồng, sáng hôm sau thì vợ tử vong

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã phải trả giá cho những hành động dã man của mình sau khi bị vợ phát hiện ngoại tình.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, vào một buổi tối sau khi cả 2 vợ chồng trở về nhà sau khi đi ăn uống, cô Liu Mingyao, 25 tuổi đã nghe thấy chồng là Jin Hao đang nói chuyện điện thoại tán tỉnh một phụ nữ khác.

Khi Liu đối chất với chồng để hỏi cho rõ thì anh ta đã đột nhiên trở nên hung bạo, đấm và đá vào đầu cô trong hơn 10 phút, ngay cả khi người vợ đã bất tỉnh. Trước đó, Liu cũng đã nhắn tin cho mẹ vợ về sự việc, khiến bố mẹ của Liu đã tới nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, Hao đã nói dối rằng vợ mình đang ngủ, và bố mẹ cô đã rời đi sau 15 phút.

Hao sau đó trở về phòng để nghỉ ngơi. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Hao nhận thấy Liu không còn thở nên đã gọi xe cấp cứu và sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Mẹ của Hao cũng bị bắt và sau đó bị kết án hơn hai năm tù vì tội tiêu hủy bằng chứng.

Hình ảnh nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo các nguồn tin, mẹ của Hao đã đến nhà các con sau khi biết tin về cái chết để dọn dẹp và tiêu hủy bằng chứng dính máu.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hao có tiền sử bạo lực, đã hành hung Liu vài ngày sau khi kết hôn. Sau đó, họ có một đứa con. Anh ta cũng đã ngoại tình trước vụ việc này.

Mặc dù gia đình khuyên cô nên ly hôn, Liu vẫn không dám vì sợ con cô sẽ khổ. Liu đã nghỉ việc sau khi sinh con và phụ thuộc vào Hao về mặt tài chính. Cô cũng rất sợ rằng anh ta sẽ được quyền nuôi con nếu họ ly hôn.

Hiện tại, con của cô Liu đang được bố mẹ của Liu nuôi dưỡng. Ngày 9 tháng 12 năm 2025, tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình Hao vì tội giết người có chủ ý. Hao đã kháng cáo bản án, nhưng bị bác bỏ. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, bị cáo Hao bị hành quyết.