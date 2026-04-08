Phát hiện 1.600 kg ma túy đội lốt bắp cải

Cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ 1,6 tấn ketamine và ma túy đá được giấu dưới bắp cải trong thùng xe bán tải, và tài xế đã bị bắt giữ với cáo buộc buôn bán ma túy.

Theo cảnh sát, người đàn ông 39 tuổi này đã bị bắt giữ vào cuối tuần khi dừng xe tải tại một trạm xăng ở tỉnh Ayutthaya, miền trung Thái Lan.

Cảnh sát Bangkok cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (5/4) rằng họ đã tìm thấy 900kg ketamine và 700kg methamphetamine dạng tinh thể trong các gói hàng được giấu bên dưới các bao rau lá xanh.

Số chất cấm bị thu giữ

Theo cảnh sát, tài xế bị bắt hôm thứ Bảy (4/4) đã thú nhận rằng anh ta được thuê để vận chuyển ma túy với giá 100.000 baht (khoảng 82 triệu đồng).

Tội buôn bán ma túy có mức án tối đa từ 15 năm đến tù chung thân.

Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ số ma túy này được vận chuyển trái phép từ một nước láng giềng, nhưng không nêu rõ là nước nào.

Thái Lan là một trung tâm buôn bán ma túy bất hợp pháp lớn ở Đông Nam Á và các cuộc đột kích và thu giữ ma túy mạnh như heroin và methamphetamine của cảnh sát diễn ra thường xuyên. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, năm 2024, khu vực Đông và Đông Nam Á đã thu giữ kỷ lục 236 tấn methamphetamine, tăng 24% so với năm trước.

Theo cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc, Thái Lan là "điểm trung chuyển và điểm đến chính cho ma túy đá" được vận chuyển trái phép từ nước láng giềng Myanmar và ghi nhận lượng ma túy đá bị thu giữ lớn nhất trong khu vực.

Nguồn: The Star