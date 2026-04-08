Loài mèo quái dị sinh ra với 2 khuôn mặt trên đầu nhưng dùng chung 1 bộ não

Tự nhiên đôi khi tạo ra những loài động vật phi thường, và mèo Janus là một trong những ví dụ hấp dẫn nhất. Được biết đến với ngoại hình hai mặt hiếm thấy, mèo Janus là kết quả của một chứng rối loạn bẩm sinh có tên là diprosopus (trùng lặp sọ mặt).

Khác với cặp song sinh dính liền, mèo Janus là một cá thể duy nhất có một thân hình nhưng lại sở hữu hai khuôn mặt. Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp ở mèo và được đặt theo tên của vị thần Janus trong thần thoại La Mã được mô tả là có hai khuôn mặt.

Frank và Louie - chú mèo Janus nổi tiếng vì sống được đến tuổi trưởng thành

Cơ chế sinh học đằng sau tình trạng này

Hội chứng diprosopus gây ra bởi sự hoạt động bất thường của một loại protein có tên là Sonic Hedgehog Homolog (SHH) trong quá trình phát triển phôi thai. Khi loại protein này biểu hiện quá mức, nó có thể khiến một số đặc điểm trên khuôn mặt bị nhân đôi. Tùy thuộc vào mức độ biểu hiện, sự trùng lặp có thể dao động từ một chiếc mũi rộng hơn một chút cho đến cả một khuôn mặt được nhân bản hoàn toàn. Ở mèo Janus, điều này dẫn đến việc có hai khuôn mặt hoàn chỉnh hoặc gần như hoàn chỉnh, đôi khi bao gồm hai mũi, bốn mắt và hai miệng.

Tình trạng này hoàn toàn là bẩm sinh, nghĩa là nó hình thành ngay từ trong tử cung và không phải do di truyền hay có thể thừa kế. Do đó, mèo Janus không phải là một giống mèo và không thể được tạo ra thông qua việc nhân giống có chọn lọc.

Tuổi thọ của mèo Janus

Hầu hết mèo Janus không sống sót qua lúc mới sinh hoặc chỉ sống được vài ngày đầu đời. Những bất thường về giải phẫu đi kèm với tình trạng này thường gây ra các biến chứng như khó thở, khó ăn và các vấn đề về thần kinh. Nhiều cá thể cũng gặp phải những bất thường nội tạng đi kèm khiến chúng không thể duy trì sự sống.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, mèo Janus có thể sống sót lâu hơn, và một số ít đã sống được nhiều năm. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là Frank và Louie (còn được gọi là Frankenlouie), chú mèo sống tại Hoa Kỳ trong 15 năm, lập kỷ lục thế giới về chú mèo Janus sống thọ nhất. Sinh năm 1999, chú mèo đực giống Ragdoll này đã được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness. Dù có hai khuôn mặt, một miệng và ba mắt, Frank và Louie phần lớn vẫn khỏe mạnh và có một cuộc đời trọn vẹn bên người chủ tận tâm.

Những con mèo Janus sống sót sau khi sinh thường đòi hỏi sự can thiệp y tế đáng kể và chế độ chăm sóc chuyên biệt. Sự sống sót của chúng đặt ra những câu hỏi quan trọng về đạo đức liên quan đến chất lượng cuộc sống và mức độ hỗ trợ y tế cần thiết. Chủ sở hữu của những chú mèo Janus còn sống thường phải làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thú y để theo dõi và quản lý các nhu cầu sức khỏe đặc thù của thú cưng.

Cần lưu ý rằng dù mèo Janus có thể thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông, chúng không phải là những món đồ mới lạ hay vật trưng bày để được nhân giống hoặc săn đón. Bất kỳ nỗ lực cố tình nhân giống để tạo ra tình trạng này đều bị coi là phi đạo đức và đi ngược lại các tiêu chuẩn phúc lợi động vật có trách nhiệm.

Mèo Janus đã chiếm trọn trí tưởng tượng của con người trong suốt lịch sử, và ngoại hình khác thường của chúng đã dẫn đến nhiều mê tín và huyền thoại khác nhau. Ở một số nền văn hóa, chúng được coi là điềm may mắn; ở những nơi khác, chúng lại bị nhìn nhận với sự nghi ngại. Ngày nay, hầu hết sự quan tâm dành cho mèo Janus đến từ sự tò mò thuần túy và mối quan tâm khoa học hơn là sự mê tín.

Nguyên nhân nào gây ra hội chứng diprosopus ở mèo?

Diprosopus gây ra bởi sự biểu hiện quá mức của một loại protein gọi là Sonic Hedgehog (SHH), đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự phát triển khuôn mặt ở phôi thai. Khi tín hiệu SHH quá rộng trong quá trình phát triển sớm của bào thai, nó kích hoạt sự hình thành của các cấu trúc khuôn mặt bị trùng lặp. Tình trạng này không mang tính di truyền đơn thuần theo cách của nhiều bệnh di truyền khác. Nó là một sự bất thường trong quá trình phát triển hơn là một tình trạng di truyền có thể dự đoán được.

Sự tồn tại của mèo Janus vẫn luôn gây tò mò

Hội chứng diprosopus cực kỳ hiếm gặp ở tất cả các loài động vật có vú, bao gồm cả mèo. Nó khác biệt với cặp song sinh dính liền (vốn phát sinh từ việc phân chia không hoàn toàn của một trứng đã thụ tinh), mặc dù hai tình trạng này đôi khi bị nhầm lẫn. Không có cách nào đáng tin cậy để dự đoán hoặc ngăn chặn sự xảy ra của nó, và tình trạng này xuất hiện rải rác mà không có bất kỳ xu hướng liên quan đến giống loài cụ thể nào.

Mèo Janus là một ví dụ hiếm hoi về tình trạng bẩm sinh gây ra sự trùng lặp khuôn mặt. Mặc dù hầu hết không sống lâu sau khi sinh, một số cá thể đã thách thức mọi kỳ vọng và sống một cuộc đời tương đối bình thường với sự chăm sóc chu đáo. Chúng là lời nhắc nhở về sự biến đổi phi thường của thiên nhiên và tầm quan trọng của sự chăm sóc thú y chuyên biệt, giàu lòng nhân ái đối với những loài động vật có nhu cầu đặc thù.

Nguồn: Tổng hợp