Cô gái 20 tuổi bất ngờ sinh bé gái 2,7kg sau một lần đau bụng: "Tôi tưởng ngộ độc thực phẩm"

Cuộc vượt cạn bất ngờ bị lầm tưởng là ngộ độc thực phẩm

Khoa Sản phụ khoa Bệnh viện số 925 tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu. Bệnh nhân là một phụ nữ 20 tuổi, được đưa đến trong tình trạng đau bụng quặn thắt. Cô gái này cho rằng mình ngộ độc thực phẩm hoặc đau dạ dày, vì thời gian gần đây bụng da cô kém hẳn đi, ăn gì lạ cũng khó chịu.

Tuy nhiên, kết quả khám lâm sàng khiến tất cả nhân viên y tế đều ngỡ ngàng. Bởi cơn đau bụng của cô là đau đẻ. Cổ tử cung của cô đã mở hoàn toàn, bụng chướng to cùng nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một thai kỳ đủ tháng và đến lúc sinh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ hoảng loạn vô cùng, cô hiểu sự việc đang diễn ra nhưng không làm cách nào để chấp nhận ngay được. Điều khiến đội ngũ y tế lo lắng nhất chính là việc thai phụ hoàn toàn không hề hay biết mình mang thai trong suốt 9 tháng 10 ngày. Ngay lập tức, kế hoạch đỡ đẻ khẩn cấp được kích hoạt để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Sau những nỗ lực của đội ngũ y tế, một bé gái khỏe mạnh nặng 2,7kg đã chào đời trong sự ngỡ ngàng của chính người mẹ trẻ. Ngay cả lúc ôm con vào lòng, cô vẫn không thể tin mình đã chính thức trở thành mẹ ở tuổi 20.

Tại sao mang thai cả kỳ dài mà người trong cuộc không biết?

Khi câu chuyện của cô gái được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội, rất nhiều người sốc nặng, thậm chí nhất quyết không tin. Bởi họ thắc mắc: Làm thế nào mà một sự kiện trọng đại như vậy lại có thể "tàng hình" suốt nhiều tháng? Mang thai khiến nhiều phụ nữ khổ sở hoặc thay đổi từ cơ thể tới thói quen ăn uống, làm sao có thể không hề hay biết?

Nhưng thực tế, các chuyên gia tại bệnh viện cho biết, điều này tuy hiếm nhưng không phải chưa từng gặp. Đây là hiện tượng "mang thai kín đáo" xuất phát từ sự nhầm lẫn các tín hiệu cơ thể, thiếu hiểu biết của người mẹ. Chưa kể, sự thay đổi trong thai kỳ của mỗi phụ nữ có thể khác nhau, không thể mang bất cứ thước đo nào ra so sánh.

Với trường hợp của cô gái trẻ này, có 4 lý do chính khiến cô không phát hiện mình mang thai, cũng là 4 tín hiệu thai kỳ bị cô đánh giá sai:

- Lầm tưởng về kinh nguyệt: Trong thai kỳ, cô gái thỉnh thoảng bị chảy máu âm đạo nhẹ, nhưng cô lại nhầm tưởng đó là do kinh nguyệt không đều nên chủ quan bỏ qua. Bởi kinh nguyệt của cô vốn đã không đều nên càng không nghi ngờ bất thường.

- Bụng to lên do... ăn nhiều: Khi thấy vòng hai dần tăng kích thước, cô gái chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bị tăng cân do thói quen ăn uống không điều độ và ngồi làm việc quá lâu. Chưa kể, cô vốn có cơ thể mũm mĩm, tích nhiều mỡ ở vùng bụng.

- Nhầm cử động thai nhi với nhu động ruột: Thậm chí, khi em bé trong bụng cử động, sau khi tra cứu thông tin trên mạng, cô vẫn đinh ninh đó chỉ là nhu động ruột hoặc đầy hơi bình thường vì thiếu hiểu biết và chủ quan.

- Không có triệu chứng nghén: Cô gái không trải qua các dấu hiệu điển hình như buồn nôn hay buồn ngủ, dẫn đến tâm lý chủ quan rằng cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Lâu lâu mệt mỏi hay khó chịu ở bụng thì đơn gỉan cho rằng đó là từ áp lực công việc, ăn uống thất thường, rối loạn tiêu hóa thông thường.

Cứ như vậy, đến ngày vào viện, chuẩn bị nằm trên bàn đẻ cô vẫn đinh ninh: "Tôi chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi mà".

Rủi ro khôn lường khi không hay mình mang thai

Ca sinh nở này may mắn kết thúc tốt đẹp, nhưng các bác sĩ cảnh báo đây là tình huống tiềm ẩn rủi ro cực lớn cho cả mẹ và bé. Việc không khám thai định kỳ khiến các vấn đề nguy hiểm như tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường hay bất thường nhau thai không được phát hiện kịp thời.

Đối với thai nhi, việc người mẹ vô tình tiếp xúc với chất kích thích hoặc thiếu hụt dinh dưỡng trong thai kỳ dễ dẫn đến nguy cơ sinh non, nhẹ cân hoặc dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, cú sốc tâm lý khi bất ngờ làm mẹ có thể dẫn đến sự lo lắng, sợ hãi và các vấn đề tâm lý sau sinh lâu dài.

Thông qua câu chuyện của cô gái, bác bác sĩ của bệnh viện cũng nhắc nhở, mang thai ngoài ý muốn khi còn trẻ không phải là lỗi của bạn, nhưng trốn tránh là hành động vô trách nhiệm với chính mạng sống của mình. Nếu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ mang thai hãy:

- Tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức: Ngoài tự thử thai, hãy đến các bệnh viện chính quy để xác định tuổi thai và nhận tư vấn chuyên môn thay vì tự ý xử lý.

- Gạt bỏ sự xấu hổ: Các bệnh viện luôn bảo mật thông tin cá nhân. Hãy dũng cảm chia sẻ với gia đình hoặc những người lớn tin cậy để có điểm tựa tinh thần tốt nhất.

Đặc biệt, cần phải chủ động trang bị kiến thức tránh thai khoa học và nhận biết các dấu hiệu bắt đầu thai kỳ từ sớm. Bảo vệ cơ thể bằng các biện pháp tránh thai tiêu chuẩn là cách cơ bản nhất để bảo vệ tương lai của chính mình và con trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ, Tencent News, Red Star News

