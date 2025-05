Cô em gái từng gây sốc khi thay 7 người bạn trai trong 1 năm của Tạ Đình Phong lên chức mẹ lần 2 ở tuổi 43

Lên chức mẹ lần 2 ở tuổi 43

Trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), gia đình họ Tạ luôn là cái tên không thể xem nhẹ. Cha của Tạ Đình Phong - tài tử Tạ Hiền vốn nổi tiếng với hình tượng "công tử đa tình" lừng lẫy một thời. Mẹ của Tạ Đình Phong là Hoa hậu Hong Kong thập niên 1970 - Địch Ba La. Trong khi đó, Tạ Đình Phong là tài tử đình đám khắp châu Á từ những năm 2000.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhiều như cha và anh trai, nhưng Tạ Đình Đình - em gái Tạ Đình Phong vẫn là một thành viên quan trọng trong gia đình nổi tiếng này.

Em gái Tạ Đình Phong thông báo tin vui lên chức mẹ lần 2

Con gái Tạ Đình Đình ôm bụng mẹ

Hiện tại ở tuổi 43, Tạ Đình Đình chủ yếu sinh sống ở nước ngoài, tập trung chăm sóc cô con gái nhỏ Sara, nay đã 6 tuổi. Kể từ sau khi sinh con mà không tiết lộ danh tính cha đứa bé, em gái Tạ Đình Phong sống khá kín tiếng. Mãi đến dịp Valentine năm nay, Tạ Đình Đình mới lần đầu công khai diện mạo bạn trai qua một bức ảnh chụp chung đầy tình cảm.

Ngày 4/5 mới đây, Tạ Đình Đình bất ngờ thông báo đang mang thai lần hai qua mạng xã hội. Cô đăng tải bức ảnh cầm hình siêu âm thai nhi, chụp cùng bạn trai trong xe kèm dòng trạng thái: "Life lately... Part 1 và 2 (Cuộc sống gần đây… phần 1 và 2)". Trong ảnh, vòng hai của Tạ Đình Đình đã lộ rõ. Cô rạng rỡ cười khi nhìn vào tấm siêu âm, còn con gái nhỏ áp đầu vào bụng mẹ.

Tạ Đình Đình hạnh phúc bên người bạn trai ngoại quốc kém 7 tuổi

Theo thông tin từ truyền thông, bạn trai của Tạ Đình Đình là một người ngoại quốc tên Mathew, năm nay khoảng 35 tuổi, kém cô 7 tuổi. Tuy chênh lệch tuổi tác, nhưng cả hai được nhận xét là rất xứng đôi. Mathew có học vấn cao, hiện đang giữ vị trí giám đốc bán lẻ trong một tập đoàn nội thất lớn sau chỉ 3 năm làm việc.

Đời sống tình cảm phong phú

Vốn xuất thân diễn viên và người mẫu, Tạ Đình Đình có tham gia một số bộ phim, từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới, song sự nghiệp nghệ thuật của cô không để lại dấu ấn đặc biệt. Thay vào đó, đời tư đầy màu sắc mới là điều khiến em gái Tạ Đình Phong thường xuyên lên mặt báo.

Ngay từ tuổi 18, chuyện tình cảm của Tạ Đình Đình đã trở thành đề tài bàn tán: Từ DJ hộp đêm, người mẫu Hollywood, du học sinh New Zealand, đến cả những tin đồn liên quan đến tài tử Marvel Jeremy Renner. Độ đa dạng bạn trai của Tạ Đình Đình được truyền thông mô tả là "viết thành luận văn cũng chưa đủ".

Tạ Đình Đình từng gây sốc khi thay tới 7 người bạn trai trong 1 năm

Năm 2009, truyền thông Hong Kong từng gọi cô là “nữ hoàng thay bạn trai”, với con số gây sốc, 7 bạn trai trong một năm, trung bình 1,5 tháng đổi một người. Truyền thông châm biếm: "Cô ấy không đang yêu, mà là đang du lịch toàn cầu để 'sưu tầm tem'".

Tạ Đình Đình từng vướng tin đồn tình cảm với Phòng Tổ Danh – con trai Thành Long, hẹn hò ngắn ngủi với người mẫu Jay Alexander đã khiến dân mạng kêu gọi: "Tạ Đình Đình là niềm tự hào của phụ nữ Hong Kong!".

Nhưng mối tình khiến cô được chú ý nhiều nhất chính là với tài tử võ thuật An Chí Kiệt vào năm 2008. Một người là con gái của "lãng tử" Tạ Hiền, người kia là ngôi sao hành động phong trần. Cặp đôi ngay lập tức chiếm sóng mọi mặt báo khi công khai hẹn hò.

Thay vì sự nghiệp, Tạ Đình Đình lên mặt báo thường xuyên với những tin tức liên quan tới chuyện tình cảm

Tình yêu của họ từng rất mặn nồng. Cô đi diễn, anh đứng hậu trường chờ. Anh quay phim, cô tạm nghỉ để chăm sóc. Những nụ hôn cuồng nhiệt nơi công cộng từng được báo chí Hong Kong mô tả "đáng ghi vào kỷ lục Guinness" Nhưng áp lực dư luận và khác biệt tính cách khiến chuyện tình nhanh chóng đổ vỡ. Có tin đồn cho rằng chính Tạ Hiền phản đối bạn trai của con gái nên ngầm gây sức ép.

Sau chia tay, cả hai đều có lối đi riêng. An Chí Kiệt nhanh chóng hẹn hò người mẫu Jessica C., còn Tạ Đình Đình bước vào mối tình mới với con trai nhà tài phiệt Đới Thượng An. Mỗi cuộc tình đều kéo theo loạt tiêu đề giật gân từ truyền thông.

Từ tài tử võ thuật...

... tới bạn trai ngoại quốc

Tháng 6/2019, Tạ Đình Đình âm thầm đăng ảnh một bàn tay bé xíu nắm chặt tay cô cùng dòng chú thích: "Đã làm mẹ được 100 ngày". Không báo trước hay giải thích, cũng chẳng tiết lộ danh tính cha đứa bé – hành động của cô khiến cả làng giải trí Hong Kong chấn động.

Ngay cả cha cô, Tạ Hiền khi được hỏi cũng ngơ ngác: “Ai nói vậy?”, rồi mới thừa nhận “có chuyện đó thật”, nhưng vẫn từ chối chia sẻ thêm: không biết cháu ngoại sống ở đâu, con gái bao giờ về cũng không rõ. Công ty quản lý chỉ trả lời ngắn gọn: “Cô ấy rất hạnh phúc, những việc khác chờ cô ấy trở về sẽ nói.”

Cách đây 6 năm, Tạ Đình Đình thông báo sinh con, nhưng không công bố danh tính cha đứa bé

Tuyết Nhung

(Nguồn: QQ)