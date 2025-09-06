Cô Dâu Ma: Kinh dị Việt - Thái kết hợp, nhân đôi nỗi sợ

Rụng rời với loạt nghi lễ cưới truyền thống kỳ dị

Thời gian gần đây, các nhà làm phim Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ những cái "bắt tay" xuyên biên giới. Sau 2 tác phẩm Việt - Hàn được công chúng đón nhận sôi nổi là Điều Ước Cuối Cùng và Mang Mẹ Đi Bỏ, thị trường xuất hiện thêm một phim Việt - Thái: Cô Dâu Ma. Sau 2 lần dời lịch chiếu, phim đã chính thức ra mắt khán giả. Với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng đến từ cả hai quốc gia, cộng với bối cảnh quay hơn 80% tại Thái Lan, Cô Dâu Ma sở hữu chất lượng không phải hạng xoàng.

Cô Dâu Ma dẫn người xem bước vào một gia tộc sở hữu nhiều truyền thống quái dị

Bùa ngải Thái, cúng bái Việt Nam, đó là cách mà giới trẻ vẫn hay ví von về những yếu tố gây sợ nhất trong các vấn đề tâm linh ở hai quốc gia láng giềng này. Đến với Cô Dâu Ma, khán giả không cần chọn lựa mà sẽ được hưởng trọn những "tinh túy" từ hai nền điện ảnh kinh dị Việt, Thái.

Cô Dâu Ma kể về chuyến đi Thái ra mắt gia đình chồng sắp cưới của Yến (Rima Thanh Vy). Sống đơn chiếc ở TP.HCM, viêc gặp và đính hôn cùng chàng công tử người Thái Lan Bank (J.J) tưởng chừng là giấc mơ cổ tích của cô gái Việt. Nhưng kể từ khi đặt chân vào căn biệt phủ nằm giữa rừng sâu hun hút tỉnh Chiang Mai, lễ cưới của Yến lại dần trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

Không những bị mẹ chồng thường xuyên "giáo huấn" về sự danh giá của gia tộc, Yến còn liên tục có những ảo giác lạ kỳ. Mỗi khi đến gần chiếc áo cưới truyền thống được lưu giữ nhiều đời, Yến dường như được báo mộng bởi một hồn ma cô dâu sở hữu dung mạo cháy xém, lở loét kinh hoàng. Cùng lúc, Yến cũng phát hiện ra có nhiều chi tiết bí ẩn trong quá khứ tình trường của vị hôn phu.

Hồn ma cô dâu không phải là thứ duy nhất gây ám ảnh

Lấy những lễ nghi cưới truyền thống đặt vào lăng kính kinh dị, đạo diễn Lee Thongkham mang đến cho khán giả một chuyến trải nghiệm tàu lượn cảm xúc ám ảnh kinh hoàng. Các nghi thức thiêng liêng như thử áo cưới, đám hỏi, lạy chào ông bà tổ tiên… đều được "twist" lại nhuốm màu rùng rợn của máu, hủ tục và sự ép buộc. Nhịp phim dồn dập, được dẫn dắt khéo léo và nhuốm màu trinh thám hình sự nên không ngừng gợi nên cảm giác tò mò. Bởi người xem hiểu được rằng, hồn ma có thể chưa phải là… trùm cuối.

Bên cạnh đó, khác với nhiều phim kinh dị Thái thích lấy "jump - scare" làm điểm nhấn, Cô Dâu Ma lại rất tiết chế trong việc sử dụng thủ pháp này. Thay vào đó, đạo diễn tập trung duy trì bầu không khí u ám và rùng rợn xuyên suốt nhờ những cú máy dài, thứ ánh sáng tịch liêu, xen lẫn thực tại và "flashback" trong những cơn mơ của Yến. Bên cạnh kinh dị, yếu tố drama gia tộc cũng được cài cắm khéo léo khiến câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn hơn.

Chemistry của Rima Thanh Vy và J.J tạo cảm giác tươi mới

Sau hai tác phẩm kinh dị ấn tượng là Mười: Lời Nguyền Trở Lại và Cám, Rima Thanh Vy tiếp tục cho thấy sức hút của một "scream queen" thế hệ mới. Nữ diễn viên sở hữu thần thái hiếm có trên thị trường điện ảnh Việt, để khi thơ ngây luôn làm người em đồng cảm, nhưng khi bị hắc hóa bởi những thế lực quỷ dị thì lại gây ám ảnh kinh hoàng.

Sự kịch tính được duy trì xuyên suốt

Đối với Cô Dâu Ma, Rima Thanh Vy còn thể hiện bản lĩnh khi thoại bằng 3 thứ tiếng (Việt, Thái, Anh). Cùng lúc, cô thể hiện thành công hình tượng nhân vật Yến - một cô gái thân cô thế cô lao đầu vào hôn nhân chỉ sau 6 tháng quen biết. Tuy nhiên, Yến lại không hoàn toàn yếu đuối và an phận với vai trò nạn nhân như nhiều nữ chính phim kinh dị khác. Ngược lại, hành trình phát triển tâm lý nhân vật này rất thú vị.

Rima Thanh Vy tiếp tục có duyên với dòng phim kinh dị

Sự kết hợp của Rima Thanh Vy cùng tài tử Thái Lan J.J cũng là một điểm sáng của Cô Dâu Ma. Dễ thấy cả hai tương xứng tuyệt đối về mặt ngoại hình nhưng khi vào vai vợ chồng sắp cưới lại toát lên hằng hà sa số những chỉ dấu bất ổn. Đó cũng chính là mấu chốt trong câu chuyện của Cô Dâu Ma. Sự hoài nghi, những ám ảnh trong quá khứ và tính cách nhu nhược của Bank cũng là một nguyên nhân lớn trong chuỗi bi kịch của Yến và bức tranh tăm tối lớn nằm phía sau. Sự trầm ổn của Rima và chút đểu ngầm của J.J thực sự tạo nên một "chemistry" thú vị trên màn ảnh.

Tài tử Thái Lan J.J tung hứng nhịp nhàng cùng Rima Thanh Vy

Hồi một dẫn dắt từ tốn, hồi hai chiêu đãi kinh dị, hồi ba "plot twist" ngợp trời, Cô Dâu Ma chắc chắn sẽ thỏa mãn những tín đồ kinh dị đang tìm kiếm một hương vị mới lạ trên màn ảnh rộng. Bộ phim cũng chứng minh với sự gần gũi trong văn hóa và tiệm cận trong thị hiếu giải trí của công chúng, việc hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam và Thái Lan là rất triển vọng. Cô Dâu Ma đang chiếu trên toàn quốc.