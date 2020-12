Cô dâu khoe đường cong hoàn hảo trong thiết kế của NTK Phương Linh

Nổi tiếng với những chiếc váy làm nức lòng cộng đồng yêu cái đẹp, NTK Phương Linh - người được các cô dâu yêu mến gọi là "chị tiên váy cưới" luôn biết cách đưa công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chỉ vài ngày trước mọi người còn ngỡ ngàng với chiếc váy như được dệt từ bầu trời sao thì ngay sau đó NTK Phương Linh đã ra mắt chiếc váy dành cho nữ thần khiến mọi người phải không ngớt lời khen ngợi.

Khoảnh khắc đẹp tựa nữ thần của cô dâu Thanh Tú

Ngay từ những bức hình đầu tiên được hé lộ, chiếc váy mang tên Calla Haute Couture for Thanh Tu đã nhận được nhiều lời tán thưởng bởi độ tinh tế và lộng lẫy của hàng ngàn viên pha lê cao cấp nhập khẩu được đính kết hoàn toàn thủ công. Bức phác họa cô dâu trong trang phục váy cưới cũng khiến nhiều cô gái phải trầm trồ. Đặc biệt khi cô dâu chính thức xuất hiện trên lễ đường, không một ai có thể rời mắt khỏi chiếc váy lấp lánh, sang trọng trên người cô dâu.



Calla Haute Couture for Thanh Tu đẹp đến từng chi tiết

Calla Haute Couture for Thanh Tu đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi khoe trọn đường cong hoàn hảo cùng khí chất tựa nữ thần của cô dâu. Từng đường may, từng chi tiết kết đính đều được thực hiện thủ công vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu. Được biết để có khoảnh khắc đi vào huyền thoại này NTK Phương Linh đã mất gần nửa năm để lên ý tưởng và thực hiện: "Cô dâu chính thức mời mình thiết kế chiếc váy trong mơ cách đây 4 tháng, với mong muốn sẽ có một chiếc váy phù hợp với phong cách và hình thể của cô ấy. Thanh Tú cao trên 1m70 với số đo 3 vòng hoàn hảo nên cô ấy muốn may một chiếc váy ôm sát cơ thể, lộng lẫy nhưng phải thật sang trọng và đẳng cấp. Bản thân Tú cũng làm về lĩnh vực thời trang nên vô cùng kỹ tính và cực kỳ có gu thẩm mỹ".



Cận cảnh chiếc váy làm nên huyền thoại

Hiện tại, giá của chiếc váy xa xỉ này vẫn chưa được công bố

Khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngày trọng đại

Khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất, bước bên cạnh người mình yêu nhất, cô dâu Thanh Tú đã chạm vào giấc mơ của biết bao cô gái. Hy vọng sẽ có thêm nhiều giấc mơ được hiện thực hóa, cũng mong chờ những tác phẩm đầy ý nghĩ tiếp theo của NTK Phương Linh.



Ảnh: Mr. Lee