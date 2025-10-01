"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin sắp lên xe hoa

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin kết hôn cùng một người ngoài ngành giải trí

Ngày 1-10, Ghost Studio – Công ty quản lý của Kim Ok Bin, thông báo: "Kim Ok Bin sẽ kết hôn cùng người bạn đời yêu dấu vào ngày 16-11".

Vẻ đẹp cô dâu Kim Ok Bin

Minh tinh lên xe hoa ngày 16-11

Ghost Studio cho biết thêm chú rể tương lai không phải người nổi tiếng nên lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người quen thân thiết.

"Nhân dịp cô ấy sắp bước vào chương mới của cuộc đời, chúng tôi mong muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai của Kim Ok Bin. Cô ấy sẽ tiếp tục thể hiện tốt nhất vai trò diễn viên của mình" – thông báo có đoạn khẳng định.

Công ty quản lý cũng công bố ảnh album cưới của Kim Ok Bin. Trong ảnh, minh tinh gây ấn tượng với đầm trắng tinh khôi.

Kim Ok Bin nỗ lực để hóa thân thành Lý Thị Vũ trong "Cô dâu Hà Nội"

Kim Ok Bin được biết đến với bộ phim "Voice" (Whispering Corridors 4). Phim mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Giải Rồng Xanh. Năm 2006, cô trở thành ngôi sao mới nổi với vai chính trong các phim truyền hình: "Hello, God!", "Over the Rainbow".

Năm 2009, cô đột phá với vai diễn trong phim "Thirst" của Park Chan Wook, chiến thắng ah5ng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Sitges ở Tây Ban Nha và bước lên thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes.

Kim Ok Bin trong phim "Cô dâu Hà Nội"

Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình: "Sword and Flower", "Yeon Woo's Street", "Arthdal Chronicles", "Love to Hate You"… cũng như các phim điện ảnh: "The Front Line", "Minority Opinion", "The Villainess", "A Confession"…

Phim "Cô dâu Hà Nội" do đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Kim Ok Bin thủ vai Lý Thị Vũ - sinh viên khoa tiếng Hàn tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô vướng mối tình tay ba với hai anh em ruột người Hàn Quốc. Trải qua nhiều trắc trở, Lý Thị Vũ mới tìm được tình yêu đích thực.

Cô học tiếng Việt nhiều tháng và tập nói tiếng Hàn lơ lớ như người nước ngoài, được đánh giá cao nỗ lực của diễn viên trẻ.