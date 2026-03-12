“Cô dâu 62 tuổi” Thu Sao công khai bạn trai mới sau ly hôn Hoa Cương: Ra sân bay đón “người thương”, danh tính gây tò mò

Thời gian vừa qua, câu chuyện hôn nhân của cặp đôi “đũa lệch” Thu Sao và Hoa Cương (ở Cao Bằng) tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Từng gây xôn xao dư luận với cuộc hôn nhân chênh lệch hàng chục tuổi cùng những lần xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến, mối quan hệ của họ cũng không ít lần vướng vào những ồn ào, tranh cãi.

Đặc biệt mới đây, cả hai xác nhận đã chính thức ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân từng thu hút nhiều sự chú ý và quyết định “đường ai nấy đi” sau một thời gian chung sống, và xuất hiện nhiều rạn nứt.

Sau khi chia tay, chị Thu Sao vẫn thường xuyên livestream, cập nhật cuộc sống cá nhân cũng như giao lưu với người theo dõi trên mạng xã hội. Dù đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 8-9 năm với chồng trẻ Hoa Cương, nhưng chị Thu Sao vẫn tỏ ra vui vẻ, cuộc sống tích cực.

Hình ảnh chị Thu Sao cùng bạn trai mới cùng nhau xuất hiện trong livestream mới đây

Đáng chú ý, trong một buổi phát trực tiếp gần đây, chị bất ngờ chia sẻ rằng bản thân đã có người yêu mới, còn đăng tải khoảnh khắc đi đón "người thương" từ sân bay trở về. Đáng nói, trong bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, chị Thu Sao ngồi cạnh một người đàn ông giấu mặt.

Theo lời chị tiết lộ, người đàn ông này khá trẻ trung, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi tò mò và tiếp tục bàn tán sôi nổi về chuyện tình cảm mới của chị sau cuộc hôn nhân với Hoa Cương.

Cùng nhau xuất hiện trong một livestream mới đây, chị Thu Sao cùng người yêu mới thoải mái giao lưu cùng mọi người. Theo chia sẻ của chị Thu Sao thì người yêu vừa đi máy bay ra Hà Nội để gặp chị.

Chia sẻ trong buổi livestream, chị cho biết bạn trai mới hiện chưa lập gia đình, có anh chị em và các cháu trong nhà khá đông, và mọi người đều ủng hộ mối quan hệ của hai người. "Bạn trai chị đang làm công ty, được đóng bảo hiểm nhưng đã nghỉ việc, bỏ hết chạy theo "tiếng gọi tình yêu" để ra ngoài này với chị" , Thu Sao hạnh phúc chia sẻ.

Theo chị Thu Sao, việc tìm một người đồng hành để cùng vun đắp cuộc sống, chăm sóc lẫn nhau khi trái gió trở trời là điều hoàn toàn bình thường.

Chị cũng bộc bạch rằng sau hơn một năm sống một mình, bản thân mong muốn có người ở bên cạnh để chia sẻ, tâm sự và cùng làm ăn, đi chơi, tận hưởng cuộc sống. “Chị bị người ta bỏ nên chắc chắn chị sẽ lấy chồng tiếp. Còn nếu chị là người bỏ chồng thì có lẽ chị sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa” , chị nói.

Chị Thu Sao hạnh phúc khoe bạn trai mới trên mạng xã hội

Ngoài ra, chị Thu Sao cho biết bạn trai mới khá quan tâm, thường đưa đón chị khi đi lại. Chị kể có lần bị ngã nên người này khá lo lắng, từ đó hầu như mỗi khi chị ra ngoài đều được anh chở đi.

Tuy nhiên khi được hỏi tuổi thì chị Thu sao từ chối tiết lộ bởi chị cho rằng, trước kia tiết lộ tuổi đã liên tục bị nói ra nói vào "cặp đôi 62-26" suốt bao nhiêu năm. "Cô dâu 62 tuổi" cho rằng chỉ cần hai bên gia đình đồng ý thì cả hai thoải mái đến với nhau vì "mình sống cả đời với chồng mình chứ mọi người không sống cùng mình hay sống hộ mình được".

Sau khi những chia sẻ trên được lan truyền, câu chuyện về bạn trai mới của Thu Sao nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới các đoạn clip và bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng, cho rằng sau những biến cố trong hôn nhân với Hoa Cương, chị xứng đáng có được niềm vui và một người đồng hành trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự tò mò về danh tính và độ tuổi của người đàn ông xuất hiện bên cạnh chị Thu Sao. Những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm mới của chị vì thế tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.