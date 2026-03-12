Dừng xe tải chạy đêm trên cao tốc, lộ ra hơn 2,6 tấn nội tạng, mỡ, xương ống động vật... không nguồn gốc

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Lưu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Trần Văn T. (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 2.659kg hàng hóa theo quy định của pháp luật.