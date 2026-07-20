Có 3 tỷ nhàn rỗi gửi Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank: Mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tiết kiệm là kênh được nhiều người quan tâm thời gian gần đây bởi lãi suất hấp dẫn. Big4 gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank là nhóm ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn gửi tiền. Vậy với 3 tỷ đồng nhàn rỗi, mỗi tháng người gửi sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với 3 tỷ đồng nhàn rỗi, nếu gửi tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank, số tiền lãi mỗi tháng người gửi nhận được sẽ khác nhau khá nhiều tùy theo kỳ hạn lựa chọn, và còn có thể chênh lệch đáng kể so với mức lãi suất niêm yết công khai nếu khách hàng thương lượng được chính sách ưu đãi tại quầy giao dịch.

Theo khảo sát ngày 20/7/2026 ở kỳ hạn 3-5 tháng, mức lãi suất phổ biến của các ngân hàng này dao động từ 2,5%/năm đến 4,75%/năm . Với số tiền gửi 3 tỷ đồng, khoản lãi mỗi tháng tương ứng sẽ nằm trong khoảng từ 6,25 triệu đồng đến 11,9 triệu đồng.﻿

Như vậy nếu chọn kỳ hạn 5 tháng ở mức lãi suất 4,75%/năm, số tiền nhận về khi tất toán sổ tiết kiệm sẽ vào khoảng 3,059 tỷ đồng.﻿

Ở kỳ hạn 6-12 tháng , biên độ lãi suất rộng hơn đáng kể, phổ biến từ 6%/năm đến 8,5%/năm . Theo đó, với 3 tỷ đồng gửi ở kỳ hạn này, mỗi tháng khách hàng có thể nhận khoản lãi dao động từ khoảng 15 triệu đồng đến 21,3 triệu đồng, tùy mức lãi suất được áp dụng.

Tính cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn, nếu gửi đủ 12 tháng và được áp dụng mức lãi suất ưu đãi cao nhất 8,5%/năm, số tiền nhận về khi đáo hạn có thể lên tới khoảng 3,255 tỷ đồng.﻿

Tuy nhiên cần lưu ý, mức lãi suất 8-8,5%/năm ở kỳ hạn 6-12 tháng không phải là mức áp dụng đại trà cho mọi khách hàng, mà thường đi kèm điều kiện nhất định - phổ biến nhất là quy mô khoản tiền gửi phải đủ lớn, cộng với việc phụ thuộc vào chính sách ưu đãi tại từng thời điểm và quyết định riêng của từng chi nhánh, phòng giao dịch.

Do đó, mức lãi suất thực tế mà mỗi khách hàng nhận được có thể khác nhau, và để biết chính xác mình được áp dụng mức nào, khách hàng nên liên hệ trực tiếp chi nhánh hoặc bộ phận khách hàng ưu tiên của ngân hàng để được tư vấn cụ thể cho khoản tiền gửi của mình. ﻿