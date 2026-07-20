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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 20/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo vtcnews.vn
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Cập nhật mới nhất giá vàng 9999, vàng nhẫn trơn, vàng nữ trang tại hệ thống PNJ hôm nay 20/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất, phần tạp chất chỉ chiếm khoảng 0,01%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến với các tên gọi quen thuộc như vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đặc trưng cùng đặc tính mềm và có độ dẻo cao.

Tuy nhiên, cũng vì khá mềm nên sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn, thay vì làm các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 20/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (20/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 13,95 - 14,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy loại.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 20/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.936.000

14.436.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.714.000

14.334.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.686.000

14.306.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.616.000

13.236.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.848.000

10.838.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.836.000

9.826.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.403.000

9.393.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.825.000

8.815.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.463.000

8.453.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.021.000

6.011.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.429.000

5.419.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.839.000

4.812.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 20/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.330.000

14.730.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.260.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.260.000

14.660.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.060.000

14.560.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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