Một doanh nhân Việt vừa rớt khỏi danh sách tỷ phú USD

Việc rời danh sách lần này chủ yếu đến từ diễn biến kém tích cực của cổ phiếu.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes tính đến chiều 16/7, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan (mã MSN), đã không còn góp mặt trong danh sách tỷ phú USD khi giá trị tài sản ròng giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD. Chỉ hơn một năm trước, doanh nhân này vừa trở lại bảng xếp hạng tỷ phú thế giới nhờ đà tăng của cổ phiếu MSN.

Việc rời danh sách lần này chủ yếu đến từ diễn biến kém tích cực của cổ phiếu Masan. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/7, MSN dừng ở mức 66.700 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 16% chỉ sau hai tháng. Đà lao dốc của MSN đồng pha với xu hướng không mấy tích cực của thị trường chứng khoán khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã mất hàng chục phần trăm giá trị từ đầu năm.

Ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào năm 2019 với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, do phần lớn tài sản gắn với cổ phiếu MSN, ông đã nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD trong những năm gần đây theo biến động của thị trường chứng khoán.

Sau khi ông Nguyễn Đăng Quang rời bảng xếp hạng, Việt Nam hiện còn 7 tỷ phú USD theo thống kê của Forbes.

Đứng đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 34,1 tỷ USD, tăng hơn 6 tỷ USD so với đầu năm và hiện xếp thứ 64 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup thời gian qua cũng giúp tài sản của các thành viên trong gia đình ông tiếp tục gia tăng. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khoảng 3,8 tỷ USD, còn bà Phạm Thúy Hằng nắm giữ khoảng 2,7 tỷ USD.

Ngoài gia đình Chủ tịch Vingroup, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam còn có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet (4,1 tỷ USD); ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát (2,4 tỷ USD); ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (2,1 tỷ USD) và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank (1,1 tỷ USD).