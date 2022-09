Có 1 tài tử khiến Yoona sẵn sàng đồng ý hôn và hẹn hò, Taeyeon tỏ tình công khai

Hẹn hò là chủ đề nhạy cảm tại Kpop, nhưng nhiều lúc càng có nhiều idol công khai nói về chuyện này. Thậm chí nhóm nhạc kỳ cựu như SNSD còn có thể thoải mái nói tên người nổi tiếng khiến trái tim các cô gái rung rinh.

Trong chương trình thực tế Soshi TamTam, các thành viên đã lựa chọn giữa tình huống ai đó xin phép hôn họ, hoặc đột nhiên hôn luôn không cần hỏi. Tình huống chàng trai cẩn thận hỏi "Liệu em có thể trở thành bạn gái anh", hay quyết định luôn "Hãy làm bạn gái anh" cũng được SNSD thảo luận. Giữa lúc này, Sooyoung bất ngờ hỏi Yoona sẽ trả lời ra sao nếu người nói với cô câu đó là tài tử đình đám Timothée Chalamet. Yoona đã không do dự trả lời rằng cô sẽ đồng ý với mọi lời thỉnh cầu của tài tử Call Me By Your Name. Thậm chí nếu nam tài tử muốn hẹn hò hay hôn, Yoona cũng sẽ đồng ý.

Yoona luôn đồng ý nếu Timothée Chalamet muốn hôn hay hẹn hò với cô

Từ cuối năm ngoái, Yoona đã công khai bày tỏ sự "u mê" đối với Timothée Chalamet. Cô đăng story ảnh anh, không ngại tag thẳng tên nam tài tử cùng biểu tượng trái tim và những sticker bày tỏ sự phấn khích.

Yoona công khai hâm mộ tài tử Call Me By Your Name trên trang cá nhân

Không chỉ Yoona, 1 thành viên khác của SNSD cũng yêu thích Timothée Chalamet không kém là Taeyeon. Trong video tập luyện cho ca khúc solo INVU, Taeyeon đã hỏi các vũ công rằng họ đã xem phim Dune của Timothée Chalamet hay chưa. Sau đó, trưởng nhóm SNSD còn không ngừng nói về thần tượng với các vũ công.

Taeyeon liên tục nói về thần tượng với các vũ công

Timothée Chalamet là diễn viên người Mỹ, có bố ruột là người Pháp. Anh sinh năm 1995 và nổi lên từ bộ phim Call Me By Your Name. Nhờ vẻ đẹp lãng tử cùng khả năng diễn xuất đầy thu hút, Timothée hiện là "chàng thơ" được săn đón hàng đầu Hollywood. Không những vậy, anh còn trở thành biểu tượng thời trang, là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Timothée Chalamet sở hữu vẻ đẹp lãng tử với mái tóc bồng bềnh, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt xanh quyến rũ

Timothée Chalamet nổi lên nhờ vai diễn trong Call Me By Your Name

Anh hiện là "chàng thơ" được săn đón hàng đầu Hollywood

