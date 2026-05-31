Hình ảnh trong quá khứ khi chưa chuyển giới của Hương Giang khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Tối 31/5, truyền thông Việt Nam và thế giới đổi dồn vào đêm chung kết Miss Grand International All Stars, diễn ra ở Thái Lan. Đây là mùa giải đầu tiên của phiên bản quy tụ các thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhưng chưa đăng quang. Giữa 58 thí sinh tham gia chặng đua cuối cùng, Hương Giang là nhân tố được kỳ vọng sẽ mang về vương miện Hoa hậu về cho đất nước nhưng đáng tiếc, cô nàng lại dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Hương Giang gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 2

Dư âm kết quả Miss Grand International All Stars vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và mọi thứ thông tin liên quan đến Hương Giang đều thu hút lượng tương tác khủng. Nhờ vậy, MXH bất ngờ "đào" lại đoạn clip và hình ảnh Hương Giang khi chưa chuyển giới trong quá khứ. Cụ thể, vào tháng 12/2019, đoàn phim Sắc Đẹp Dối Trá có buổi gặp gỡ báo chí để công bố dự án, hé lộ dàn cast, ekip sản xuất cũng như những điểm nhấn đáng chú ý trong kịch bản trước khi phim ra mắt công chúng.

Đoạn clip thu về gần 3 triệu trong chưa đầy 1 ngày

Thời điểm đó, Hương Giang đã trải qua khoảng 7 năm kể từ khi chuyển giới nhưng màn hóa thân thành nam giới vẫn khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Cô xuất hiện với mái tóc cắt ngắn kiểu "úp tô", phần mái tỉa lưa thưa ôm sát trán. Diện vest tối màu kết hợp áo sơ mi trắng và áo len, Hương Giang toát lên vẻ thư sinh, hiền lành như một nhân viên văn phòng. Gương mặt gần như không trang điểm đậm, hàng lông mày ngang rậm rạp, sống mũi thì được đánh khối siêu đậm - tất cả khiến người xem khó nhận ra đây là Hương Giang.

Hương Giang xuất hiện với diện mạo nam tính khác lạ

Điều khiến dân mạng thích thú nhất là diện mạo này lại được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Đạt G. Từ kiểu tóc ngắn, đôi mắt, hàng lông mày đến nụ cười, nhiều người cho rằng nếu không được giới thiệu trước, họ hoàn toàn có thể nhầm lẫn Hương Giang với nam rapper đình đám. Nhiều netizen trẻ tuổi chưa quen thuộc với Hương Giang cũng phải công nhận đây là hình ảnh họ chưa từng nhìn thấy của nàng hậu.

Hương Giang và Đạt G như "2 giọt nước"

Dù chỉ là màn hóa trang phục vụ hoạt động quảng bá phim, hình ảnh này vẫn liên tục được chia sẻ lại mỗi khi nhắc đến khả năng biến hóa ngoại hình của Hương Giang. Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những lần "giả trai" hài hước nhất showbiz.

Một số bình luận của netizen: - Có ai nhìn ra Đạt G không. - Nhìn thoáng qua hao hao Đạt G mà nhìn kỹ lại thì giống ổng cực kỳ. - Bà Giang makeup kỳ cục dữ vậy, trông buồn cười thật sự. - Trùng sinh, tôi trở về làm nam nhân. - Không biết về vai diễn này luôn á. Mà tui còn không biết Hương Giang đóng phim cơ.

Sắc Đẹp Dối Trá là dự án điện ảnh đầu tay đánh dấu lần đầu tiên Hương Giang đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng. Bộ phim thuộc thể loại hài - hành động do Kay Nguyễn thực hiện, ra rạp vào dịp Valentine 2020. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ hành trình chuyển giới của Hương Giang, đồng thời được xem là một trong những bộ phim Việt hiếm hoi thời điểm đó khai thác trực diện cuộc sống của người chuyển giới.

Phim xoay quanh nhân vật Dương (Hương Giang) một nam cascadeur mang khát khao trở thành phụ nữ từ lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Biến cố xảy ra khi Dương vô tình chứng kiến một vụ án mạng và bị truy sát. Để bảo toàn mạng sống, anh quyết định sang Thái Lan chuyển giới, thay đổi hoàn toàn danh tính. Sau khi trở về trong hình hài mới, Dương tiếp tục bị cuốn vào hàng loạt rắc rối, từ cuộc chạy trốn các thế lực nguy hiểm cho đến hành trình tham gia một cuộc thi sắc đẹp để kiếm tiền chữa bệnh cho cha.

Ngoài yếu tố tâm lý về bản dạng giới, nhân vật của Hương Giang còn có khá nhiều cảnh hành động, rượt đuổi và đánh đấm. Chính nữ ca sĩ từng tiết lộ cô phải tập luyện thể lực nhiều tháng để thực hiện các phân đoạn này, thậm chí từng gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho phim. Bên cạnh Hương Giang, phim còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Tuấn Trần, Puka, Phát La, Karen Nguyễn, Lệ Hằng cùng các nghệ sĩ gạo cội như Kim Xuân và Hữu Châu.

Sắc Đẹp Dối Trá từng có màn khởi đầu khá khả quan tại phòng vé. Ngay trong ngày công chiếu đầu tiên (14/2), bộ phim do Hương Giang đóng chính đã thu khoảng 8 tỷ đồng, bán ra hơn 120.000 vé và dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày, vượt nhiều tác phẩm ngoại ra mắt cùng thời điểm. Khi rời rạp, bộ phim cán mốc hơn 22 tỷ đồng, một con số không mấy ấn tượng nhưng phần nào bị tác động bởi dịch bệch COVID-19.