Phản cảm loạt bình luận “xin link” clip Louis Phạm

Hàng loạt những bình luận chấm hóng “xin link” thường xuất hiện mỗi khi ai đó bị phát tán clip nhạy cảm.

Vừa qua, thông tin Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) bị phát tán clip nhạy cảm khiến cả cõi mạng xôn xao. Ngay tại thời điểm đó, Louis Phạm cũng đã lên tiếng về câu chuyện này. Cô cho biết hiện đang thu thập chứng cứ để làm việc với cơ quan chức năng về hành vi đánh cắp dữ liệu cá nhân, phát tán trên MXH.

Song song với những cuộc tranh luận về quyền riêng tư hay hành vi phát tán trái phép, điều gây phản cảm không kém là những bình luận “xin link clip” đến từ một bộ phận netizen.

Dưới gần như mọi bài đăng liên quan, từ Facebook, TikTok đến Threads, hàng loạt bình luận "xin link", "ai có clip không", "check inbox", "chấm hóng", "ib mình với"... nối tiếp nhau xuất hiện. Thậm chí, ở nhiều bài viết, số lượng những bình luận này còn áp đảo cả những ý kiến bàn về bản chất của vụ việc.

Louis Phạm đã lên tiếng khi loạt clip riêng tư bị phát tán, lan truyền trên MXH

Đây không phải phản ứng chỉ xuất hiện trong vụ việc của Louis Phạm. Hễ có clip riêng tư bị phát tán, mạng xã hội lại tràn ngập những bình luận "xin link". Nhiều người xem đó là trò đùa hay sự tò mò vô hại, nhưng thực chất, mỗi lời "xin link" đều góp phần tiếp tay cho việc phát tán nội dung xâm phạm đời tư.

Hàng loạt bình luận "xin link" phản cảm dưới các bài đăng liên quan đến vụ việc

Theo chia sẻ của Louis Phạm, đoạn video đang lan truyền là dữ liệu cá nhân được quay từ 3 - 4 năm trước. Louis Phạm cũng khẳng định mình là nạn nhân bởi cô không làm gì sai, đồng thời cho biết đang thu thập chứng cứ để làm việc với cơ quan chức năng vì nghi ngờ dữ liệu đã bị đánh cắp và phát tán trái phép.

Lợi dụng sự tò mò, nhiều tài khoản còn công khai báo giá, dẫn link đến các hội nhóm

Không ít fanpage, hội nhóm hay tài khoản ẩn danh đã lợi dụng chính sự tò mò ấy để trục lợi. Người thì đăng bài giật tít nhằm câu tương tác, người thì dẫn người xem sang Telegram, Discord hoặc các nhóm kín. Người khác lại lợi dụng việc "gửi link" để cài cắm quảng cáo, mã độc hoặc lừa đảo.

Dưới góc độ pháp lý, trực tiếp tung clip nóng hay tiếp tay kiểu "xin link", "share link" cũng đều thuộc vào hành vi phát tán clip nóng.

Người phát tán những video nóng của người khác lên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm. Trong trường hợp bị xử phạt hành chính, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Căn cứ Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

- Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

- Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

- Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh đó, hành vi chia sẻ clip nóng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác theo điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù từ 03 tháng - 02 năm.