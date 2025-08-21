CLIP: Người nước ngoài lạng lách đánh võng trên đường biển Nha Trang

Sáng 21-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin và xác minh trường hợp người nước ngoài chạy xe máy, lạng lách đánh võng trên đường Trần Phú.

Người này điều khiển xe máy chạy ngược đường, lạng lách qua các phương tiện, bất chấp nguy hiểm. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình. Nhiều người cho rằng đây không còn là trò vui mà là hành động coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác.

CLIP: Người nước ngoài lạng lách đánh võng đường biển Nha Trang. Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, người Nga) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khafizov Artur là người được xác định đã tấn công một trung tá CSGT sau khi tham gia giao thông và gây tai nạn.