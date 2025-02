Clip mẹ run rẩy, gào thét khi con sốt cao, co giật vì cúm A, cách xử lý vụng về bị phê phán

Một trong những nỗi lo sợ của bất cứ người mẹ nào đó là khi con ốm, sốt cao và có nguy cơ bị co giật. Tình trạng này vô cùng nghiêm trọng, nếu không biết cách xử lý kịp thời sẽ để lại hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, trong thời điểm dịch cúm đang hoành hành khắp nơi với các loại cúm mùa, cúm A, B càng khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Mới đây, trên MXH, một đoạn clip đang được rất nhiều người truyền tay nhau. Người mẹ tâm sự: "Lần đầu tiên chứng kiến con bị sốt, co giật mà bản thân cuống hết cả tay chân, không biết làm gì nữa. Ai bảo cúm A không đáng sợ là chưa bị thôi".

Cụ thể trong đoạn video, khi 2 mẹ con đang nằm ngủ thì bé trai bất ngờ lên cơn co giật. Chứng kiến cảnh tượng này, người mẹ hoảng hốt vô cùng. Đầu tiên, chị cho tay mình vào miệng con để tránh bé cắn vào lưỡi, sau đó xốc người con lên, bế ra ngoài đồng thời thất thanh gọi người nhà. Bé trai được cho rằng đang bị mắc cúm A và lên cơn sốt cao. Tiếng thét của người mẹ cùng gương mặt sợ hãi của chị khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Có lẽ hiện tại bé đã được đưa đến bệnh viện điều trị nên người mẹ mới đăng đoạn clip này lên MXH để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh phê phán cách xử lý vụng về của mẹ, đặc biệt là khi con đang sốt và co giật thì bế lên như vậy rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực rằng người mẹ đang hoảng loạn nên luống cuống, lo lắng, không nên chỉ trích. Đây cũng là bài học đắt giá cho người nhà em bé cũng như các bố mẹ khác học cách xử lý khi con gặp phải trường hợp tương tự.

trị nên người mẹ mới đăng đoạn clip này lên MXH để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh phê phán cách xử lý vụng về của mẹ, đặc biệt là khi con đang sốt và co giật thì bế lên như vậy rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực rằng người mẹ đang hoảng loạn nên luống cuống, lo lắng, không nên chỉ trích. Đây cũng là bài học đắt giá cho người nhà em bé cũng như các bố mẹ khác học cách xử lý khi con gặp phải trường hợp tương tự.

Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, không để đầu gập xuống để dễ thở.

- Cho trẻ nằm nơi thoáng mát, sạch sẽ.

- Nới lỏng hoặc cởi bỏ bớt quần áo, không đắp mền cho trẻ.

- Đặt thuốc hạ sốt vào hậu môn trẻ nếu sốt trên 38 độ C.

-Tùy vào cân nặng của trẻ mà dùng thuốc hạ sốt với liều thích hợp (thông thường 10 – 15mg/kg/lần).

- Chườm mát: Nhúng khăn sạch vào nước ấm và vắt khô để đặt ở nách, háng, sau mang tai trẻ. Thay khăn chườm mát liên tục để nhiệt độ cơ thể trẻ giảm nhanh.

- Đặt khăn mềm hoặc gạc sạch giữa 2 hàm răng để trẻ không cắn vào lưỡi.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Khi trẻ nhỏ co giật do sốt, cha mẹ bình tĩnh để có hướng xử trí phù hợp, tuyệt đối không nên làm những điều sau khi trẻ bị co giật do sốt:

- Không cho trẻ uống bất cứ thứ gì (kể cả thuốc) vì rất dễ gây sặc, khó thở.

- Không cố gắng cậy răng trẻ.

- Không dùng sức để kìm lại cơn co giật của trẻ vì có thể làm trẻ bị chấn thương dây chằng, trật khớp, gãy xương,…

- Không cho tay vào miệng trẻ để tránh bị trẻ cắn trúng chảy máu, không đảm bảo vệ sinh.

- Không dùng nước đá chườm hay cồn để lau cho trẻ.