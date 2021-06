CLIP: Gồng mình dưới nắng nóng 40 độ C tại các chốt Covid-19

Có mặt tại các chốt ở các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào trưa 26/6, chúng tôi ghi nhận rất đông người, phương tiện tập trung tại các điểm chốt kiểm soát Covid-19. Tại đây, các chiến sĩ công an phải gồng mình chống chọi với nắng nóng lên đến 40 độ C để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào TP. Vinh.

Video clip một chốt kiểm soát ra vào TP. Vinh

Được biết, từ ngày 13 đến sáng 26/6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 62 ca bệnh Covid-19, trong đó TP. Vinh có 34 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, thị xã Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 và Quỳnh Lưu có 3 ca. Do diễn biến dịch ở TP. Vinh phức tạp nên từ 0 giờ ngày 19/6, TP. Vinh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng đặc biệt gay gắt tới 40 độ C tại chốt Covid-19 ở các tuyến đường ra vào TP. Vinh.

Một chiến sĩ cơ động kiểm tra xe ô tô tại chốt kiểm soát ra vào TP. Vinh

Kiểm tra các xe chở vật liệu tại chốt kiểm soát ra vào TP. Vinh

Giúp người dân chở hàng hóa bị ngã đổ tại chốt kiểm soát

Phụ giúp người dân chằng hàng hóa bị rơi

Căng mình giữa trưa nắng hơn 40 độ C bám chốt kiểm soát

Nắng nóng nhưng các chiến sĩ vẫn thay nhau trực tại chốt kiểm soát

Kiểm tra xe chở hàng giữa trưa nắng nóng 40 độ C

Tranh thủ lúc không có người đứng tránh nắng dưới chiếc ô nhỏ