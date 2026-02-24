Clip chồng đánh vợ vì "tội" đi ăn tốn 1 triệu đồng khiến dân mạng giận sôi

Tối 23/2, mạng xã hội xôn xao về clip ghi lại cảnh người đàn ông mắng chửi, tát người vợ đang bế đứa con khoảng 2 tuổi. Anh ta liên tục nhiếc móc vì vợ đi ăn hết 1 triệu đồng. Sự gay gắt của cuộc đối thoại khiến người phụ nữ hét lên sợ hãi. Sau đó, chồng vung tay đánh vào mặt cô kèm lời xúc phạm nặng nề.

Cô viết kèm clip đăng tải: "Chắc mình phải là kẻ thù chứ không thể là vợ chồng được, bởi không ai mang cái hành động và vẻ mặt này với vợ con mình cả".

Theo thông số của video được trích xuất từ camera giám sát, sự việc xảy ra ngày 15/6/2025. Theo lời người vợ, họ đã ly hôn được 1 tháng và lý do đăng tải clip này là cô bị chồng cũ làm khó dễ trong cuộc sống.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận đầy phẫn nộ trên khắp các hội nhóm. Nhiều lớn cư dân mạng cho rằng, dù chưa rõ các thông tin liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người, việc dùng bạo lực với phụ nữ là không thể chấp nhận.

"Hành động vung tay tát vào mặt người vợ đang bế con không chỉ là sự vũ phu mà còn hèn hạ"; "Xem xong đoạn clip mà tôi không khỏi run người vì phẫn nộ trước thái độ hung hăng và coi thường phụ nữ của người đàn ông này. Thật không thể tin nổi trong xã hội hiện đại mà vẫn còn kiểu chồng tính toán từng đồng ăn thức uống với vợ con, rồi lại dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn ngay trước mặt đứa trẻ"...

Hành động đánh vợ vì bữa ăn khiến dân mạng bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Xem clip, nhiều người lo lắng, xót lòng và phẫn nộ khi đứa trẻ chừng 2 tuổi phải chứng kiến toàn bộ sự việc, chưa kể việc đánh người vợ đang ôm con nhỏ có thể gây nguy hiểm cho bé: "Thật sự quá ám ảnh khi nhìn thấy cảnh đứa con nhỏ nằm trên tay mẹ phải chứng kiến toàn bộ sự hung bạo của người cha ngay trong chính ngôi nhà của mình".

Minh Thu bày tỏ quan điểm: "Tát vợ khi cô ấy đang bế con là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thương tích cho cả hai mẹ con và cho thấy anh ta hoàn toàn mất kiểm soát về hành vi của mình. Xã hội cần lên án mạnh mẽ những trường hợp như thế này để làm gương, đồng thời chúng ta cần có những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với bạo lực gia đình để không còn người vợ nào phải hét lên trong tuyệt vọng như vậy nữa".

Nhiều cư dân mạng nhấn mạnh về số tiền 1 triệu đồng và phản ứng lớn của người chồng đối với chuyện chi tiêu của vợ, cho rằng đó là sự so đo, tính toán không phù hợp với đàn ông: "Đúng là kinh tế khó khăn cần tiết kiệm, nhưng nhiếc móc rồi tát vợ chỉ vì cô ấy đi ăn tốn 1 triệu đồng thì thật khó tôn trọng nổi"; "Chỉ vì số tiền 1 triệu đồng đi ăn mà anh ta sẵn sàng sỉ nhục, nhiếc móc và động tay động chân với người đầu ấp tay gối, chứng tỏ nhân cách của người này có vấn đề nghiêm trọng và anh ta coi trọng tiền bạc hơn cả tình nghĩa gia đình".

"Đ àn ông ra ngoài có thể hô mưa gọi gió nhưng về nhà lại giở thói côn đồ với vợ con thì chỉ là kẻ thất bại, nhất là khi lý do bắt đầu từ những chi tiêu thường nhật mà bất cứ gia đình nào cũng có thể ngồi lại bảo nhau", Mai Chi bình luận.

Nguyễn Nga viết: "Càng xem những hình ảnh này, tôi càng thấy căm ghét thói gia trưởng và sự keo kiệt đến mức biến thái của người chồng khi đem 1 triệu đồng ra để xúc phạm danh dự người vợ, gây tổn hại cho trẻ nhỏ".

Nhiều người cho rằng anh chồng trong clip là một TikToker có gần 600.000 theo dõi, tuy nhiên hiện anh chưa lên tiếng về vụ việc.