Chuyến xe 36 ngàn đồng giúp bé gái tìm cha của Trần Phi Vũ: "Đôi lúc cũng chạnh lòng vì hoàn cảnh mình khó khăn nên không giúp được nhiều"

Clip: Di Anh

Trần Phi Vũ (sinh năm 2004, ngụ TP.HCM) bắt đầu buổi tối của mình như mọi ngày: làm xong việc ở xưởng công nhân, anh mở ứng dụng tài xế công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Cuốc xe thứ hai trong đêm ấy bất ngờ trở thành một hành trình dài 20 km và kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, thay đổi hoàn toàn định nghĩa về một "chuyến xe mưu sinh" thông thường.

Chuyến xe 36.000 đồng đi tìm cha của một bé gái

Đoạn clip ghi lại cảnh Vũ chở một bé gái đi tìm bố giữa đêm tối đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ban đầu, Vũ chỉ đăng tải đoạn video như một kỷ niệm về một tình huống "oái oăm" sau 3 tháng vào nghề, nhưng sự tử tế của anh đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người.

Trần Phi Vũ (Ảnh: Di Anh)

Mọi chuyện bắt đầu từ một thông báo trên ứng dụng với giá cước chỉ 36.000 đồng cho quãng đường 12 km từ TP.HCM về Ngã ba Cây Lơn (Thủ Dầu Một). Nhớ lại khoảnh khắc đó, Vũ thành thật chia sẻ:

"App (ứng dụng) nổ cho em cái cuốc đi về hướng Thủ Dầu Một. 12 cây số mà chỉ có 36 ngàn, em thấy xa quá nên đã định hủy cuốc không đi. Nhưng rồi suy nghĩ lại, mấy nay ế khách quá nên thôi cũng ráng chạy".

Tuy nhiên, khi đến nơi, điểm đến không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một cuộc tìm kiếm.

Bé gái khách hàng nhờ anh đợi để đi tìm phòng trọ của cha. Vũ giật mình khi biết em nhỏ một thân một mình đi tìm người thân giữa đêm.

Hình ảnh của bé gái (Ảnh: NVCC)

"Bé nói em đợi một chút để đi tìm trọ của ba. Em mới hỏi lại là sao lại lên đây tìm ba. Đi vào mấy dãy trọ mà không có. Lúc đó em mới hỏi thêm thì biết là có anh họ của bé biết chỗ trọ", Vũ kể.

Anh chở bé đi thêm hơn 10 cây số nữa để tìm gặp người anh họ, người duy nhất biết địa chỉ chính xác của người cha. Khi cuối cùng cũng đưa được bé về đến tay gia đình, người cha xúc động gửi anh 200.000 đồng để cảm ơn. Nhìn vào ví của người đàn ông ấy cũng chỉ còn hơn 200.000 đồng, Vũ dứt khoát từ chối:

"Em nói: 'Thôi anh giữ đi, em không lấy tiền đâu'. Nhưng anh ấy cứ năn nỉ mãi, cuối cùng em chỉ lấy đúng 50.000 đồng rồi ra về".

"Đôi lúc cũng chạnh lòng vì hoàn cảnh mình cũng khó khăn nên không giúp được nhiều"

Phía sau sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội là một chàng thanh niên 22 tuổi với lịch trình làm việc dày đặc: ban ngày làm công nhân, buổi tối làm tài xế công nghệ kiếm thêm thu nhập. Nhưng ít ai biết rằng, thói quen giúp người của Vũ không chỉ dừng lại ở chuyến xe đặc biệt kia.

Mỗi ngày Vũ đều làm 2 công việc để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống

Vào những lúc rảnh rỗi ban đêm, Vũ thường có thói quen chạy dọc các tuyến đường lớn như Mỹ Phước Tân Vạn để tìm xem có ai gặp sự cố không. Anh chia sẻ về niềm vui giản đơn của mình:

"Em thường xem có anh chị hay cô chú nào đi xe hư hoặc hết xăng thì mình vòng lại đẩy giúp họ đến cây xăng hoặc về tận trọ. Làm vậy mình thấy vui vì nếu lúc đó mình không giúp, lỡ chậm trễ một vài phút, sự việc có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều".

Đằng sau sự thấu cảm sâu sắc đó là một quá khứ không mấy êm đềm. Vũ không ngần ngại nhắc về những vấp ngã cũ như một động lực để sống tốt hơn ở hiện tại. Gia đình từng gặp nhiều biến cố và bản thân Vũ cũng từng có khoảng thời gian khiến cha mẹ phải phiền lòng.

"Quá khứ của em hơi bất hạnh, hoàn cảnh gia đình không được tốt đẹp lắm. Sau khi may mắn gặp được bước ngoặt, có cơ hội thay đổi, em nghĩ nhiều về thời gian làm ba mẹ buồn. Hoàn cảnh mình khó khăn mà không biết phấn đấu vươn, cứ chìm đắm, dậm chân tại chỗ mãi thôi. Giờ mình cũng lớn rồi, cũng chững chạc hơn xíu".

Với Vũ, việc giúp đỡ người khác trở thành niềm vui mỗi ngày (Ảnh: Di Anh)

Giờ đây, khi đã chững chạc hơn, Vũ chọn cách trả ơn cuộc đời bằng những hành động tử tế không tính toán. Với anh, việc giúp đỡ người khác không cần phải là điều gì quá lớn lao, và cũng chẳng cần quan tâm đến lợi ích phía sau.

"Mình nghĩ mình khổ, nhưng nghe câu chuyện của người khác mới thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều. Đôi lúc cũng chạnh lòng vì hoàn cảnh mình khó khăn nên cũng không giúp được nhiều. Nhưng gặp người khó khăn mình cứ giúp, giúp được người ta là mình thấy vui rồi".

Chuyến xe 36.000 đồng của Vũ đã kết thúc, nhưng hành trình của một người trẻ muốn sống khác đi, chững chạc hơn và tử tế hơn thì vẫn đang tiếp diễn trên mỗi cung đường anh qua.