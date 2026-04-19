Vụ nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn: Lời khai bất ngờ của nghi phạm Phùng Văn San - bố đẻ nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tối 19/4 cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng nhận được tin báo từ Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình về việc cháu P.X.A. (12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng), không về nhà từ ngày 9/4. Cháu A. là học sinh lớp 6, trong thời gian qua cũng không tới trường.Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và gia đình đi tìm kiếm nhưng nhiều ngày không thấy.Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu An trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook nhưng không có thông tin phản hồi.

Thông tin trên CAND cho hay, trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố đẻ của cháu An là Phòng Văn San có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu bất an về tư tưởng. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với anh San.

Thông báo tìm người của Công an xã Mỏ Vàng - Ảnh: Tiền Phong

Tại cơ quan Công an, bước đầu San khai nhận vào khoảng 24h ngày 9/4, anh San đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt An đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế, kiểm tra thì phát hiện An đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì về nhà…

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3km, thuộc khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.