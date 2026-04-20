Ngày càng nhiều nam giới bị bạo lực gia đình, nhưng con số thống kê về "nạn nhân" lại gây bất ngờ

Chính phủ mới đây có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Kết quả cho thấy nhiều chuyển biến tích cực.

Gia tăng nam giới bị bạo lực gia đình

Năm 2025, tổng số hộ gia đình có hành vi bạo lực gia đình là 1.941 hộ, giảm 282 hộ so với năm 2024. Tổng số vụ bạo lực gia đình cũng giảm, từ 2.329 vụ xuống còn 2.074 vụ, báo Thanh Niên đưa tin.

Đáng chú ý, tổng số người có hành vi bạo lực gia đình năm 2025 là 2.038 người, giảm 231 người so với năm 2024.

Tuy nhiên, phân tích về tỷ lệ cho thấy nữ giới gây bạo lực gia đình có chiều hướng tăng (263 người, tăng 5 người). Nam giới gây bạo lực gia đình dù vẫn chiếm phần đa nhưng đã giảm (1.775 người, giảm 236 người).

Về phía người bị bạo lực gia đình, thống kê cũng phản ánh xu hướng tương tự. Trong tổng số 2.048 người bị bạo lực gia đình năm 2025, có 1.669 phụ nữ (giảm 322 người) và 379 nam giới (tăng 92 người).

Công việc nội trợ vẫn "nặng trên vai" phụ nữ

Bên cạnh bạo lực gia đình, vấn đề công sức lao động trong gia đình cũng được quan tâm khi thực hiện công tác bảo đảm bình đẳng giới.

Số liệu ước tính của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, đến năm 2025, số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ là 15,21 giờ/tuần; của nam giới là 9,02 giờ/tuần.

Tính theo tỷ lệ, số giờ trung bình của phụ nữ/nam giới là 1,68 lần (từ năm 2021-2024 chỉ tiêu này lần lượt là: 1,94 lần; 1,78 lần, 1,78 lần, 1,8 lần).

Như vậy, chỉ tiêu này có xu hướng giảm dần. Mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2030, tỷ lệ giảm xuống còn 1,4 lần.

Tại hội nghị tổng kết thi hành luật Hôn nhân và gia đình hồi tháng 12/2025, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam dẫn thực tế có những vụ việc, dù người vợ đã dành phần lớn thời gian cho việc nội trợ, chăm sóc con cái, hy sinh cơ hội học tập, nghề nghiệp để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp, nhưng khi ly hôn vẫn chỉ được chia phần tài sản bằng hoặc thấp hơn người chồng với lý do "không có đóng góp kinh tế trực tiếp" hoặc "không chứng minh được công sức vượt trội".

Vì thế, cần lượng hóa giá trị nội trợ, chăm sóc gia đình không được hưởng lương, có tiêu chí cụ thể, định lượng hoặc hướng dẫn chi tiết để xác định thế nào là "công sức đóng góp nhiều hơn" trong từng trường hợp cụ thể.

Cần nhiều biện pháp khắc phục

Tháng 2/2026, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, sau 5 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, công tác bình đẳng giới tại Việt Nam đã có những chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, báo Đại biểu nhân dân dẫn thông tin.

Đáng chú ý, việc duy trì và vượt các chỉ tiêu về nữ lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương (điển hình như Tây Ninh, Đồng Tháp) cho thấy công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ đã phát huy hiệu quả thực chất. Phụ nữ ngày càng chủ động và khẳng định vị thế trong nền kinh tế thị trường với tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp duy trì ở mức cao (trên 33%), đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của các địa phương và quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Việt Nam đã cơ bản thực hiện đúng lộ trình của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Kết quả này không chỉ góp phần cải thiện chỉ số phát triển con người mà còn nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Đây là nền tảng vững chắc để chuyển sang giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030 với những yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn.

Các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, sau 5 năm vẫn còn những tồn tại mang tính hệ thống, như: một số mục tiêu đạt được nhưng chưa bền vững, dễ bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh như dịch bệnh, thiên tai và đặc biệt là quá trình sáp nhập đơn vị hành chính ảnh hưởng một phần tới đội ngũ cán bộ chuyên trách. Việc thiếu hệ thống số liệu thống kê giới định kỳ hàng năm là hạn chế lớn nhất cho công tác hoạch định chính sách và đánh giá chính xác hiệu quả của Chiến lược sau nửa chặng đường.

Một số đại biểu đề nghị, Chính phủ cần làm rõ hơn các vướng mắc, hạn chế nhằm có tham mưu, đề xuất giải pháp để khắc phục.