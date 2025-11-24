Chuyển từ xe xăng sang VinFast Feliz S chạy Xanh SM Bike, nữ tài xế chia sẻ: ‘Xe điện khỏe người, nếu làm chăm chỉ có thể kiếm 30 triệu/tháng’

Chị Trịnh Thị Minh có gần 2 năm chạy dịch vụ Xanh SM Bike bằng VinFast Feliz S. Trước đây, chị từng chạy bằng xe xăng nhưng sau thời gian dài gắn bó với xe điện, chị nhận thấy đây là quyết định đúng đắn.

Chào chị. Chị bắt đầu chạy Xanh SM Bike từ bao giờ và quá trình chạy của chị diễn ra như thế nào?

Tôi bắt đầu chạy Xanh SM Bike từ đầu năm 2024. Sau vài tháng thấy ổn, tôi quyết định đầu tư mua một chiếc VinFast Feliz S và đăng ký vào Xanh SM Platform từ tháng 11/2024.

Thời gian đầu, tôi chạy rất đều, gần như ngày nào cũng bật ứng dụng nhiều. Đây cũng là giai đoạn tôi đạt doanh thu cao nhất. Sau đó, vì có thêm việc nhà và tôi có thêm công việc khác làm song song nên thời gian chạy ít hơn, khoảng 3-4 tiếng/ngày.

Chị Trịnh Thị Minh đã có thời gian dài chạy Xanh SM Bike. Ảnh: NVCC

Vậy sau gần 2 năm chạy Xanh SM Platform, thu nhập của chị như thế nào?

Như đã nói, thời gian đầu có nhiều thời gian để chạy xe, thu nhập từ công việc này rất tốt. Tôi có thể đạt thu nhập 1,3-1,5 triệu đồng mỗi ngày nếu may mắn, trung bình khoảng gần 1 triệu. Như vậy, mỗi tháng thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng nếu chăm chỉ.

Ở thời điểm hiện tại, thu nhập của tôi khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, thời gian chạy khoảng 4 tiếng/ngày.

Trước đây chị chạy xe xăng, vậy sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện là gì?

Trước khi vào chạy cho Xanh SM, tôi chạy ứng dụng khác bằng chiếc Honda Wave 110. Sự khác biệt lớn nhất mà tôi cảm nhận được là độ nhàn và sự thoải mái. Khi chạy xe máy xăng, đi lâu máy sẽ nóng, người cũng nóng theo nên rất mệt. Chạy xe xăng sau một ngày, tối về nhiều lúc tôi cảm thấy “rã rời”.

Từ khi chuyển sang xe điện là chiếc FeliZ S, tôi nhận thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Xe nhẹ, vọt, đi êm, không có cảm giác nóng máy, đi lâu cũng không mệt. Cảm giác như mình đỡ hao sức hơn trước rất nhiều. Điều này cực kỳ quan trọng với người chạy xe công nghệ, vì chỉ cần đỡ mệt một chút là có thể chạy bền hơn, thu nhập cũng tốt lên theo.

Xe điện gần như không có chi phí phát sinh đáng kể. Từ lúc chạy tới nay chị đã đi khoảng 30.000 km nhưng bảo dưỡng rất đơn giản: chỉ cần đến lịch là mang xe đi kiểm tra, không phải thay dầu, không xử lý nóng máy như xe xăng, cũng không gặp lỗi gì nghiêm trọng. Trong khi đó, hồi chạy xe xăng tôi tốn khoảng 2,5 triệu/tháng cho tiền xăng và bảo dưỡng.

Ngoài ra, chiết khấu của ứng dụng trước mà tôi chạy lên tới 36%, trong khi Xanh SM chỉ thu 20% với xe của tài xế. Nhờ vậy, thu nhập thực về tay cao hơn hẳn, chưa kể xe điện tiết kiệm sức cho mình, nên làm được nhiều hơn.

Đây cũng là những lý do mà khi chuyển sang điện rồi, tôi không muốn quay lại xe xăng nữa.

Từ khi chạy xe điện, chị Minh cho biết mình không muốn quay lại xe xăng nữa. Ảnh: NVCC

Vậy đâu là bí quyết để chị có thể duy trì công việc này thường xuyên và có thu nhập tốt?

Tôi thích chạy buổi tối, khoảng 20-24h đêm, có hôm chạy tới 2h sáng.

Buổi tối số lượng khách tương đối đều, đường thoáng, người đỡ mệt nên chạy bền được. Tôi không “kén cá chọn canh”, chuyến dài ngắn gì cũng chạy, còn sức là còn làm. Những hôm ứng dụng đẩy về cho mình nhiều chuyến, tôi chạy liên tục đến lúc nào mệt thì nghỉ.

Theo chị, nghề Xanh SM Bike có còn nhiều tiềm năng phát triển không?

Chắc chắn là còn phát triển mạnh. Bây giờ ai cũng chuyển sang xe điện, môi trường làm việc sạch, văn minh hơn. Bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp đều thích xe điện vì nó hợp xu hướng, lại nhàn và khỏe người. Công việc này phù hợp với nhiều đối tượng: nội trợ tranh thủ chạy, dân văn phòng có thời gian rảnh, hoặc người muốn kiếm thêm thu nhập.

Cộng đồng Xanh SM cũng rất đoàn kết. Chị em trong nghề có nhóm riêng, gặp sự cố là gọi nhau hỗ trợ ngay. Công ty cũng có quy chế rõ ràng, kỷ luật tốt, nên làm nghề cảm giác yên tâm và chuyên nghiệp hơn hẳn so với chỗ cũ tôi từng làm. Môi trường gắn kết giúp chị thấy vui và thoải mái khi làm việc mỗi ngày.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này.