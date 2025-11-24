'Ông hoàng xe ga' 125cc ra mắt: trang bị hiện đại, tiêu thụ 1,9L/100 km thách thức Honda Air Blade

Tại triển lãm mô tô – xe máy EICMA 2025, thương hiệu SYM (Đài Loan) đã gây chú ý khi giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới ECHS 125, nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện gọn nhẹ, tiết kiệm và phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Đây được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của SYM trong phân khúc 125cc năm nay.

SYM ECHS 125 được phát triển theo tiêu chí “nhỏ gọn – dễ điều khiển – thực dụng”. Xe có chiều dài cơ sở chỉ 1.225 mm, chiều rộng 690 mm và yên cao 720 mm, giúp nhiều đối tượng người dùng dễ dàng tiếp cận, kể cả người có vóc dáng nhỏ.

Cặp bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch mang lại sự linh hoạt khi đi lại trong phố đông. Điểm cộng lớn của ECHS 125 là cốp xe dung tích đến 37,5 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Thiết kế sàn phẳng, móc treo đồ phía trước và giá chở hàng phía sau làm tăng tính tiện dụng, phù hợp với người dùng trẻ, nhân viên văn phòng hoặc người cần một chiếc xe phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn 125cc làm mát bằng không khí, cho công suất 9,5 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,4 Nm tại 5.500 vòng/phút. Thông số này kém hơn đôi chút so với Honda Air Blade hoặc SH Mode, nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong phố.

Điểm nổi bật nhất là mức tiêu thụ nhiên liệu 1,9 lít/100 km, đưa ECHS 125 trở thành một trong những mẫu xe 125cc tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường. SYM cho biết động cơ mới ứng dụng công nghệ tối ưu quá trình đốt và giảm thất thoát nhiên liệu nhằm nâng cao hiệu suất vận hành.

Mặc dù hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, SYM lại trang bị cho ECHS 125 nhiều tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga cao cấp hơn:

-Hệ thống ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS – mức trang bị vượt trội so với Honda Air Blade và tương đương các mẫu cao cấp như Honda SH.

-Chìa khóa thông minh Smartkey 2.0, tăng tiện lợi và bảo mật.

-Màn hình LCD kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.

-Đèn LED toàn bộ, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tăng khả năng chiếu sáng.

-Cổng sạc USB QC 3.0, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

-Hệ thống đánh lửa đa cấp EnMIS, hỗ trợ cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau – cấu hình cơ bản nhưng phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị.

SYM chưa công bố giá bán chính thức, nhưng với truyền thống định giá cạnh tranh, ECHS 125 được dự đoán sẽ có mức giá “mềm”, cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision, Suzuki Address hoặc Yamaha Janus ở nhiều thị trường.

SYM kỳ vọng mẫu xe mới sẽ nhanh chóng thâm nhập các thị trường châu Á và châu Âu nhờ đặc tính tiết kiệm, dễ điều khiển và trang bị hiện đại. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của hãng, nâng cao vị thế cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha và Piaggio.

Sự xuất hiện của SYM ECHS 125 tại EICMA 2025 cho thấy hãng xe Đài Loan đang đẩy mạnh đổi mới, tập trung vào những sản phẩm đáp ứng thực tế nhu cầu người dùng toàn cầu: gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn và giá hợp lý. Với các ưu điểm nổi bật, ECHS 125 được kỳ vọng trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của SYM trong phân khúc 125cc trong thời gian tới.