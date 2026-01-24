Chuyện tình đủ mọi cung bậc của Huyền 204 và thiếu gia Đồng Tháp trước khi ly hôn

Thông tin Huyền 204 và Duy Nhỏ (còn gọi là Bụt) xác nhận đường ai nấy đi đang khiến cư dân mạng quan tâm. Theo chia sẻ của Huyền 204, cả hai đã ly thân được một thời gian và hiện tại đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Huyền 204 và Duy Nhỏ (Ảnh: IGNV)

Trước khi mối quan hệ chính thức tan vỡ, cặp đôi bên nhau được 4 năm, gồm thời gian cả yêu và cưới. Thời gian yêu đương, Huyền 204 và Duy Nhỏ rất kín đáo, chỉ để lộ hint hẹn hò chứ không công khai.

Cuối năm 2022 - đầu năm 2023, cặp đôi về chung một nhà.

Khi tổ chức đám cưới, cô dâu nhận không ít những lời bàn tán từ netizen. Do đó Huyền 204 đã đăng story lên tiếng: "Em rất tủi thân và khóc rất nhiều khi học bình luận, em nghĩ mọi người đặt vào vị trí của em chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy vậy. Ngày cưới là một ngày đặc biệt trong đời của mỗi người. Chúng em phải thấy hạnh phúc, thương nhau và tôn trọng nhau thì mới nghĩ tới hôn nhân. Em mong mọi người sẽ dịu dàng với chúng em hơn. Em xin cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người".

Hỷ sự của cặp đôi hồi cuối năm 2022 - đầu năm 2023 (Ảnh: IGNV)

Cũng trong lần lên tiếng này, Huyền 204 cũng khẳng định bản thân đến với chồng không phải vì kinh tế, vật chất bởi bản thân có thể tự lo cho mình.

Về chuyện hẹn hò, Huyền 204 cho biết mình và Duy đã biết nhau từ trước, song không có nhiều tương tác. Trong một lần thấy sức khỏe của Huyền không tốt, Duy đã chủ động hỏi thăm và gửi tặng hũ yến, chuyện tình của cặp đôi cũng nên duyên từ đây. Tính đến khi kết hôn cả hai đã hẹn hò được hơn 1 năm.

Đến giữa năm 2023, Huyền 204 chia sẻ trên livestream, Duy Nhỏ là người chủ động kết bạn và nhắn tin trước. Tuy nhiên khi đó cô vẫn đang có người yêu nên không mấy để tâm đến tin nhắn của những người con trai khác.

“Bụt kết bạn sau đó nhắn tin, rep story liên tục, mình cũng không mấy quan tâm. Thậm chí mình còn cho vào tin nhắn chờ bởi vì quá phiền. Và mình không thích con trai nhắn tin với mình trong lúc mình đang có người yêu”, Huyền 204 chia sẻ.

Thế nhưng Duy Nhỏ vẫn tiếp tục “tấn công”, thường xuyên xem các bài đăng của cô nàng và để lại tin nhắn. Đáng chú ý nhất vào một dịp Tết, khi Huyền đăng tải hình ảnh thì Duy đã ngay lập tức vào xin số tài khoản để mừng tuổi lấy may. Và Huyền bất ngờ vì số tiền lì xì khá nhiều:

“Mới nói chuyện vài hôm, còn không trả lời tin nhắn mà tự dưng đòi lì xì cho mình. Sau đó mình vẫn nhận nhưng cũng chỉ trả lời cho có. Vì người ta lì xì lấy may chẳng nhẽ mình không nhắn tin cho người ta. Mãi cho đến một khoảng thời gian sau khi mình chia tay người yêu cũ, mình mới bắt đầu nói chuyện với chồng mình bây giờ rồi dần dần quen nhau”.

Chia sẻ của Huyền 204 về việc được Duy Nhỏ lì xì (Nguồn: MXH)

Huyền 204 bày tỏ ông xã là một người hài hước nhưng tính cách rất hiền, khác hẳn với những người trước đây cô từng quen. Do vậy sau nhiều lần nói chuyện, đi chơi thân thiết hơn và cảm nhận được tình cảm, hot girl sinh năm 2004 mới tiến đến mối quan hệ chính thức với Bụt.

Sau khi kết hôn, Huyền 204 không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ với bố mẹ chồng.

Khoảng tháng 3/2023, Huyền 204 tiết lộ rằng ba mẹ chồng không bao giờ nói mình làm việc nhà nhưng cô vẫn biết và chủ động phụ giúp: "Theo Huyền biết làm việc nhà là tốt mà không biết thì cũng không sao. Chúng ta có thể học, nếu các bạn biết làm việc nhà sẽ có cái nhìn tốt hơn đối với người lớn, Huyền có hỏi nhiều gia đình khác anh chị cũng phản hồi như vậy.

Ba mẹ chồng Huyền thì không nói Huyền làm việc nhà bao giờ nhưng Huyền nghĩ nên tự biết và chủ động phụ ba mẹ từ cái nhỏ nhất thì tốt hơn ấy, cái gì không biết sẽ nhờ ba mẹ người lớn chỉ dạy chúng mình nè.

Nhà Huyền có 6 chị em gái, ba mẹ đi làm suốt nên Huyền được ba mẹ, các chị chỉ cách tự lập từ nhỏ. Nấu ăn, dọn nhà… Tui đã biết làm rồi".

Huyền 204 kể chuyện làm việc nhà khi lấy Duy Nhỏ (Ảnh chụp màn hình)

Cuối năm 2024, Huyền 204 bất ngờ công bố đã có con gái. Ở thời điểm thông báo, em bé đã được khoảng 2 tuổi. Từ đó trở đi cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và khoảnh khắc của con gái.

Về cặp đôi, đến ngày 7/11/2025 vừa qua, Huyền 204 vẫn đăng ảnh cùng chồng trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc. Vì vậy khi cặp đôi thông báo ly hôn chỉ sau đó hơn 2 tháng, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hình ảnh gần nhất Huyền 204 đăng cùng Duy Nhỏ là vào tháng 11/2025 (Ảnh: IGNV)

(Tổng hợp)