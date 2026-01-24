Trải qua những phút nghẹt thở trên sân cỏ, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức vượt qua đội tuyển U23 Hàn Quốc, trở thành Top 3 Châu Á. Đây là kết quả khiến người hâm mộ bóng đá vỡ òa bởi trải qua nhiều khó khăn, thử thách, các chiến binh sao vàng cũng đã mang về chiến thắng.

Đáng chú ý nhất phải kể đến thủ môn Cao Văn Bình, người liên tiếp có những pha cản phá hay trong xuyên suốt hơn 120 phút thi đấu. Bên cạnh đó, Cao Văn Bình cũng chính là người đã thành công đoán được ý của cầu thủ đối phương trong màn sút luân lưu, góp phần giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Cao Văn Bình thành công cản phá pha sút luân lưu của đội bạn

Thủ môn điển trai trở thành "người hùng" trong lòng người hâm mộ

Chính vì vậy, mọi thông tin về chàng thủ môn cực oách này đang được netizen tìm kiếm rần rần.

Thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005 tại Nghệ An) là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, trưởng thành từ lò SLNA. Với chiều cao cực khủng 1m83, nổi bật với phản xạ nhanh, lối chơi chắc chắn và ngoại hình điển trai, được gọi là “nam thần sân cỏ” của U22/U23 Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm ở các đội tuyển trẻ và đang dần khẳng định bản thân.

Con đường đứng trước khung thành của Văn Bình cũng rất tự nhiên. Cậu bạn vốn thi đấu ở vị trí tiền đạo khi tham gia đội bóng nhi đồng tại địa phương. Trong một lần đồng đội bắt bóng không tốt, Bình được HLV đề nghị thế chỗ và thể hiện xuất sắc nên được giữ khung thành từ đó.

Từ năm 10 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo SLNA và nhanh chóng khẳng định năng lực. Ba năm sau, Cao Văn Bình cùng các đồng đội giành chức vô địch U13 quốc gia. Đến năm 2020, anh tiếp tục góp công giúp đội bóng xứ Nghệ đứng hạng ba tại giải U15 quốc gia. Nhờ phong độ ổn định và những màn trình diễn ấn tượng, Cao Văn Bình được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng trao cơ hội tập huấn tại Đức, đồng thời trở thành thủ môn bắt chính của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á.

Ở các cấp độ trẻ, Cao Văn Bình là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn khi từng giữ vai trò thủ môn số một của U23 Việt Nam giai đoạn 2023–2024, sở hữu bộ kỹ năng bắt bóng hiện đại.

Trước đó, năm 2023, Thủ môn Cao Văn Bình của SLNA là một trong những thủ thành trẻ nhất lịch sử được trao cơ hội bắt chính tại V.League khi mới 18 tuổi.

Chia sẻ trước truyền thông ngay sau sau lần đầu bắt chính đó, Cao Văn Bình từng chia sẻ: "Cảm giác hơi run một chút, nhưng tôi đã trải qua nhiều trận đấu ở cấp trẻ rồi nên cũng giữ được sự tự tin. Ban huấn luyện đội luôn động viên tôi cố gắng tự tin khi thi đấu.

Việc được thi đấu nhiều ở các tuyển trẻ giúp tôi có thêm kinh nghiệm. Nhưng V-League khác nhiều so với cấp độ trẻ vì có những anh lớn. Ngoại binh cũng không phải đồng trang lứa với tôi. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng mỗi khi được trao cơ hội thi đấu".

Trên MXH, Văn Bình không chia sẻ quá nhiều về bản thân, hầu hết các bài đăng đều là được bạn bè, người thân tag động viên và chúc mừng chiến thắng. Ngoài thời gian thi đấu và tập, chàng thủ môn cũng thích quay clip, bắt theo xu hướng mới.

Đã đẹp trai còn bắt bóng giỏi, đỉnh quá Cao Văn Bình ơi!