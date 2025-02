Chuyển khoản nhầm 740 triệu đồng vào tài khoản lạ, người đàn ông ở Quảng Ninh đã lấy lại tiền như thế nào?

Hồi 20 giờ 30 phút ngày 06/02/2025, Công an xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận đề nghị của anh Trịnh Ngọc Tuyến (sinh năm 1972) ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ xác minh thông tin. Cụ thể, trong tháng 01 năm 2025, anh Tuyến qua tài khoản ngân hàng số tiền 743 triệu đồng, nhưng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng cho một công dân tên Mạnh ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang. Anh Tuyến đề nghị Công an xã Đào Mỹ hỗ trợ xác minh.



Công an xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang làm việc tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của anh Tuyến

Sau khi tiếp nhận thông tin, căn cứ các thông tin anh Tuyến cung cấp, Công an xã Đào Mỹ đã kiểm tra trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Công an xã quản lý và phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT các thôn tổ chức rà soát.

Kết quả, công an xã đã xác định được người nhận được số tiền chuyển nhầm của anh Tuyến là anh Ngô Xuân Mạnh (SN 2001), HKTT ở thôn Tân Trung, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang. Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Trung trực tiếp đến gia đình anh Mạnh xác minh và làm việc.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật, anh Ngô Xuân Mạnh đã tự nguyện kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của anh Mạnh và thấy có số tiền 743 triệu đồng do số tài khoản ngân hàng của anh Tuyến chuyển tới.

Do không thường xuyên sử dụng tài khoản ngân hàng nhận được tiền chuyển nhầm, tài khoản đã bị khóa nên anh Mạnh không nắm được tiền chuyển nhầm đến vào thời điểm nào. Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an xã, ngay sau đó, anh Mạnh đã tự nguyện, trực tiếp chuyển trả lại cho anh Trịnh Ngọc Tuyến đầy đủ số tiền 743 triệu đồng.

Theo chia sẻ, anh Mạnh cho biết bản thân và gia đình cũng thường xuyên tìm hiểu kiến thức và đọc, nghe các bài viết, bản tin tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có bài tuyên truyền về 'cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền nhầm' của cơ quan Công an nên khi cơ quan Công an đến làm việc anh Mạnh và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình.

Anh Mạnh chuyển trả lại tiền chuyển nhầm cho anh Tuyến

Sau khi nhận được số tiền chuyển nhầm, anh Trịnh Ngọc Tuyến gửi lời cảm ơn gia đình anh Mạnh và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Mỹ, Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Trung, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang