Chuyển khoản nhầm nhưng ra ngân hàng không lấy lại được, cô gái lập tức báo công an, thu hồi thành công số tiền lớn

Trước đó, vào ngày 22/3/2024, trong quá trình giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng điện tử, do nhầm lẫn, chị Huyền đã chuyển số tiền 157,6 triệu đồng cho một tài khoản mang tên PHAM VAN KH. tại ngân hàng Vietcombank.

Ngày 29/3/2024, khi phát hiện bản thân chuyển tiền nhầm vào tài khoản của người lạ, không quen biết, chị Huyền đã đến ngân hàng để yêu cầu tra soát nhưng không lấy lại được. Sau đó, chị đã đến trình báo với Công an huyện Lục Ngạn về sự việc trên.

Chị Vũ Thị Huyền gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Qua xác minh, Cơ quan Công an đã làm rõ người nhận được số tiền do chị Huyền chuyển nhầm là anh Phạm Văn Kh., có hộ khẩu thường trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (hiện đang làm tự do và tạm trú tại Long Biên, Hà Nội). Do tài khoản trên anh K. đã lâu không sử dụng nên anh K. có nhờ cơ quan công an yêu cầu chị Huyền đến làm việc trực tiếp tại trụ sở ngân hàng để nhận lại số tiền trên.

Đến ngày 08/5/2024, Cơ quan Công an đã làm việc trực tiếp với anh Kh. và chị Huyền tại trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội; anh Kh. đã hoàn trả đủ số tiền 157,6 triệu đồng cho chị Huyền.