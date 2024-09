Chuyển khoản nhầm 330 triệu đồng, người phụ nữ lập tức báo công an, người nhận nhầm ở tỉnh khác nhanh chóng chuyển lại

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10/9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai, nhận tin báo của bà T.T.L. (ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhờ hỗ trợ vì chuyển nhầm tiền qua tài khoản người khác với số tiền 330 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng an ninh mạng đã cử cán bộ phối hợp với ngân hàng xác minh nhanh thông tin, số tài khoản và xác định chủ tài khoản mà bà T.T.L. chuyển nhầm là anh T.Đ.T. (quê ở tỉnh Tiền Giang, là nhân viên giao hàng hoạt động ở địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai).