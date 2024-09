Người đàn ông đến cửa hàng di động nhờ chuyển 200 triệu nhập lô hàng sắt, nhôm giá rẻ, chủ cửa hàng lập tức báo người nhà và công an, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo

Công an tỉnh Bình Định cho hay, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, chủ cửa hàng điện thoại di động ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn từ đầu năm 2024 đến nay đã kịp thời ngăn chặn trên 10 trường hợp bị mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua mạng.

Chị Hiếu kể mỗi khi có người đến nhờ chuyển tiền, chị luôn hỏi thăm mục đích chuyển tiền để nắm bắt thông tin. Khi thấy trường hợp nào nghi vấn, có biểu hiện nghi ngờ thể hiện trên khuôn mặt lo âu, cử chỉ hành động như sợ sệt, hấp tấp, lời nói giấu diếm gì đó... thì chị ngừng chuyển tiền, đồng thời tìm mọi cách để vận động và thuyết phục bà con không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Nhờ vậy, nhiều người dân trên địa bàn đã may mắn thoát khỏi thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu.

Khoảng đầu tháng 01/2024, anh P.H.G.N trú thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang đến Cửa hàng ĐTDD chị Hiếu để nhờ chuyển 200 triệu đồng cho một tài khoản ở nước ngoài. Qua trao đổi, anh N cho biết số tiền này anh chuyển cho 01 người ở nước ngoài để nhập 01 lô hàng sắt, nhôm từ nước ngoài gởi về với giá khuyến mãi, anh N cần phải chuyển gấp trong ngày. Nhận thấy vụ chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo nên chị Hiếu kiên quyết không thực hiện giao dịch và khuyên anh ngừng chuyển tiền. Đồng thời, chị Hiếu tìm cách thông báo cho người nhà của anh N biết. Sau đó, chị Hiếu đã phối hợp với gia đình anh N và Công an xã để tuyên truyền ngăn chặn thành công vụ lừa đảo này.

Tương tự, khoảng đầu tháng 3/2024, chị P trú thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang đã đến Cửa hàng ĐTDĐ chị Hiếu nhờ chuyển 50 triệu đồng cho 01 tài khoản khác. Sau khi thực hiện xong giao dịch chuyển tiền thì đối tượng lừa đảo gọi điện cho chị P thông báo chị P chuyển sai số tài khoản và đề nghị chị P tiếp tục chuyển tiền để điều chỉnh sửa đổi thông tin bị sai lệnh. Qua trao đổi, chị P. cho biết: Thông qua mạng xã hội Facbook chị P tìm việc làm tại 1 đường link và được 1 đối tượng gọi điện giao nhiệm vụ. Sau thời gian làm việc, chị P được đối tượng trả lương vài lần, sau đó đối tượng đề nghị chị P nộp tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để giao nhiệm vụ mới và sẽ trả lương. Nhận thấy việc chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo, chị Hiếu đã tuyên truyền, giải thích và thuyết phục thành công chị P không chuyển tiền tiếp cho đối tượng lừa đảo.

Được biết trong năm 2023, chị Hiếu cũng đã ngăn chặn thàng công khoảng 08 vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng. Tính đến nay, chị Hiếu đã giúp cho hơn 10 trường hợp thoát khỏi nạn lừa đảo qua mạng. Để làm được điều này, bên cạnh tính cẩn trọng, chị Hiếu còn thường xuyên cập nhật, nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua việc tham gia nhóm Zalo "CAX và Nhân dân" do Công an xã Tây Giang lập và quản lý.

Trưởng Công an xã Tây Giang cho biết: Không chỉ ngăn chặn thành công nhiều trường hợp lừa đảo qua mạng, chị Hiếu còn tích cực cung cấp nhiều thông tin quý giá liên quan đến các loại tội phạm trên địa bàn cho Công an xã. Để khích lệ tinh thần cho chị Hiếu, chiều 16/8/2024, UBND xã Tây Giang đã tặng Giấy khen cho chị Hiếu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.