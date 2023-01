Chuyên gia phong thủy nổi tiếng Hồng Kông (Trung Quốc) dự đoán vận may 12 con giáp: Tuổi Tỵ hưởng sung túc, tuổi Ngọ nhiều cơ hội mới, 2 tuổi này cần chú ý xung đột

Mỗi năm, một thiên can (một trong ngũ hành, thuộc phạm trù âm dương) được ghép với một địa chi (một trong 12 con giáp). Quý Mão là nguyên tố thứ 40 trong chu kỳ lục hợp của Trung Quốc, trong đó Quý tượng trưng cho nước, địa chi Mão tượng trưng cho mộc. Theo ngũ hành, thủy sinh mộc.

"Năm Quý Mão là một năm khá đặc biệt khi tất cả các yếu tố trong một năm đều là âm”, Thierry Chow, một nhà tư vấn phong thủy tại Hồng Kông nổi tiếng với việc pha trộn phong thủy truyền thống của Trung Quốc với các yếu tố thiết kế hiện đại, cho biết, “Sự kết hợp giữa thủy và mão cũng rất hiếm gặp”.

Theo Chow, những ngành công nghiệp lấy gỗ làm nguyên liệu chính như xuất bản, nông nghiệp, đồ nội thất sẽ phát triển. Thierry Chow đã có những dự đoán tài vận dựa vào vị trí của sao Thái Tuế trong năm nay:

Tuổi Mão

Những người sinh năm Mão sẽ phải đối mặt với năm hoàng đạo của chính họ vào năm 2023. Chow cho biết những người cầm tinh con mèo sẽ có một số gián đoạn và bất ổn như thay đổi lớn về sức khỏe, sự nghiệp và các mối quan hệ. Nhưng điều này có thể hơi căng thẳng, đặc biệt đối với những người có biểu đồ sinh (ngày sinh, giờ sinh…) không thuận lợi với Thủy.

“Nhưng hãy nhớ rằng điều đó không bao giờ là xấu. Nó có thể là một cơ hội để phát triển”, Chow nói. Tuổi Mão nên cố gắng thu hút năng lượng tích cực và tham gia các sự kiện vui vẻ khi có thể.

Tuổi Thìn

Đây sẽ là một năm khá tốt cho người tuổi Rồng nhưng cần lưu ý về sức khỏe với những người sinh vào mùa hè và mùa thu vì họ dễ cảm thấy căng thẳng.

Chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo tuổi Thìn không nên đưa ra những quyết định hấp tấp trong công việc mà cần ưu tiên sự ổn định. Người cầm tinh con rồng độc thân dễ gặp một nửa tiềm năng trong năm nay. Màu sắc kim loại sẽ mang đến may mắn cho tuổi Rồng như vàng hoặc bạc.

Tuổi Tỵ

Những người sinh năm Tỵ sẽ được hưởng những tin tốt lành và sự sung túc vì có sao tài lộc ảnh hưởng đến họ trong năm nay.

Chuyên gia phong thủy Chow nói: “Các cơ hội, hướng đi mới và sự thăng tiến sẽ đến với bạn trong công việc. Nhưng người tuổi Rắn cần tìm sự cân bằng trong cuộc sống và nghỉ ngơi khi cần thiết".

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ có thể tìm thấy tình yêu khi đi du lịch trong năm nay. Màu sắc đem lại may mắn cho họ là màu lam hoặc vàng.

Tuổi Ngọ

Chow nói: "Năm nay, Ngựa sẽ có sao đào hoa chiếu rọi. Đó luôn là tin tốt lành”. Về sự nghiệp, họ sẽ tìm thấy những cơ hội mới, gặp gỡ nhiều người hỗ trợ và bảo vệ họ. Mối quan hệ xung quanh người tuổi Ngựa cũng rất tốt đẹp, là một năm thích hợp cho người muốn đính hôn hoặc kết hôn.

Nhưng Thierry Chow đưa ra một lời nhắc nhở dành cho tuổi Ngựa: Hãy quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của gia đình họ. Người tuổi Ngựa có thể chọn trang phục màu hồng, cam, vàng để tăng cường vận may.

Tuổi Mùi

Năm nay là năm tuổi Mùi đón sao Tài Tuế. Nhìn chung, đó là một ảnh hưởng tích cực đến vận may của họ, nhưng đồng thời cả năm cũng sẽ rất mệt mỏi nên người tuổi này cần chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi khi cần thiết.

"Hãy dành thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân. Về sự nghiệp, bạn cần khiêm tốn, học hỏi và quan sát nhiều hơn. Cơ hội sẽ tự đến vào đúng thời điểm", Chow nói.

Về mặt quan hệ, những người tuổi Mùi sẽ có một năm suôn sẻ. Họ sẽ gặp nhiều người mới, kết thêm bạn mới và thậm chí cả những tình yêu mới trong năm nay.

Tuổi Thân

Tin tốt cho những người tuổi Thân: họ hợp với sao Thái Tuế trong năm nay. Chuyên gia Chow chia sẻ rằng họ sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh tại nơi làm việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là người cầm tinh con khỉ nên sống liều lĩnh. Chow khuyên tuổi Thân nên làm mọi thứ an toàn hơn, nhất là những người yêu thích thể thao mạo hiểm.

Về các mối quan hệ, họ dễ xảy ra tranh cãi trong năm nay, vậy nên người tuổi Khỉ cần học cách cải thiện khả năng giao tiếp. Màu may mắn cho người tuổi này năm 2023 là màu vàng và be.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần phải chuẩn bị tinh thần vì họ sẽ xung đột với sao Thái Tuế trong năm nay, những tháng tới có thể không ổn định và có nhiều thay đổi. Lời khuyên từ Thierry Chow: Chấp nhận sự bất ổn và tập trung vào nhiều năng lượng tích cực nhất có thể, có thể đi du lịch và mặc nhiều màu vàng, nâu để giảm bớt “sóng gió”.

“Hãy nhận thức rõ rằng bạn có thể dễ dàng thu hút mâu thuẫn hơn trong năm nay, nhưng có sự thay đổi vẫn là điều tốt”, Chow nói.

Màu sắc tuổi Dậu nên mặc nhiều trong năm nay là vàng và nâu.

Tuổi Tuất

Hòa hợp với Thái Tuế, những người tuổi Tuất có thể sẽ tận hưởng một năm dễ chịu với những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp và tài chính.

Nhưng người tuổi Chó phải tự nhắc nhở mình phải “biết mình biết ta” và lắng nghe người khác, đặc biệt là bạn bè và những người đáng tin tưởng. Họ có thể sẽ cho bạn biết những điều quan trọng, giúp ích rất nhiều cho bạn trong năm nay. Màu sắc may mắn của Tuổi Tuất là bạc và xanh dương.

Tuổi Hợi

Nhìn chung 2023 sẽ là một năm tích cực với người tuổi Hợi. Lưu ý là khối lượng công việc tăng thêm trong năm nay có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con giáp này, vậy nên cân bằng thời gian chính là việc quan trọng nhất.

Những người sinh năm Hợi có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nếu họ sẵn sàng tập trung vào tinh thần đồng đội. "Xét về mối quan hệ, đây sẽ là một năm rất tốt cho bạn. Bạn sẽ gặp những người bạn mới và tình yêu mới tiềm năng", Chow nói.

Cô cho biết thêm, để tăng cường vận may, tuổi Hợi có thể mặc đồ màu hồng và tím thường xuyên hơn.

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý sẽ xung đột với Thái Tuế vào 2023 nên đây sẽ là một năm khó khăn với họ. Tuổi Chuột nên thận trọng hơn về sức khỏe và công việc vì họ có khả năng bị thương nhẹ nếu bất cẩn và dễ tiếp nhận thông tin sai lệch.

Chow khuyên họ nên mặc những màu sắc tươi vui và đến những nơi ấm áp để tăng cường vận may.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ tận hưởng một năm thú vị khi ngôi sao may mắn chiếu sáng cho họ. Những cơ hội mới và tài chính sẽ đạt đến tầm cao mới. Người tuổi Trâu có thể sẽ đi xa nhiều hơn vì lý do công việc và cá nhân, vậy nên họ cần ý thức hơn về sức khỏe của mình. Những người độc thân và đang tìm kiếm tình yêu có thể gặp một số may mắn trong năm nay.

Tuổi Dần

Đối với những người sinh năm Dần, dù có khó khăn và bất ổn nhưng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và sự kiên nhẫn là chìa khóa vì những thay đổi sẽ không xảy ra ngay lập tức. Theo Chow những người tuổi Dần, đặc biệt là những người sinh vào mùa xuân và mùa hè, nên dành thời gian để hồi phục trong nửa đầu năm và chỉ đưa ra những quyết định lớn trong nửa cuối năm.

Ngoài ra, người cầm tinh con Hổ nên dành thời gian cho bản thân, mặc nhiều màu vàng, xanh lam và nâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo