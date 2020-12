Chuyên gia khẳng định bạn sẽ "auto" giảm 2kg trong 2 tuần nếu ăn loại củ này mỗi ngày

Mùa Đông đến cũng là lúc chúng ta có xu hướng tìm đến những món đồ ăn cay nóng để làm ấm cơ thể. Mùa Đông cũng có xu hướng dễ khiến các chị em béo lên so với mùa Hè. Vậy nhưng nếu biết cách xây dựng chế độ ăn uống hợp lý thì bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả. Trong đó khoai lang chính là món ăn mà bạn không thể bỏ qua.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Bản Maaki Ninomiya chia sẻ, nếu bạn ăn khoai lang đúng cách mỗi ngày, có thể giảm 2kg trong vòng 2 tuần. Lượng mỡ từ 29,1% xuống 28,5%, vòng eo giảm từ 80cm xuống 77,5cm!

Khoai lang rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, B, C, chất xơ, kali, sắt và các khoáng chất khác có tác dụng ngăn ngừa phù nề, vitamin C có khả năng làm đẹp da. Trong đó, chất xơ có tác dụng kích thích tốt nhu động ruột và thúc đẩy quá trình bài tiết. Ngoài ra, khoai lang là loại thực phẩm ít calo, ít chất béo và đầy đủ chất dinh dưỡng, do cấu trúc chất xơ của khoai lang không thể hấp thụ trong ruột nên có chức năng đặc biệt là ngăn không cho đường biến thành chất béo. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng chất nhầy màu trắng tiết ra khi cắt khoai lang có chứa glycoside có tác dụng điều hòa đường ruột và kích hoạt nhu động đường tiêu hóa, cộng với thực phẩm giàu chất xơ, giúp tiêu hóa và đẩy nhanh quá trình bài tiết chất thải hoặc chất độc ra khỏi cơ thể.

Theo chuyên gia Maaki Ninomiya chia sẻ, dưới đây là 3 cách ăn với khoai lang mà bạn có thể tham khảo để làm mới thực đơn mỗi ngày.

1. Ăn cả vỏ

Sau khi luộc khoai, nhiều người thường bóc vỏ khoai lang mà chỉ ăn phần ruột nhưng thực tế phần vỏ cũng rất bổ ích. Vỏ khoai lang rất giàu polyphenol và có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp làm đẹp da, chống lão hóa, vậy nên bạn có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch và luộc khoai lang.

2. Làm lạnh khoai trước khi luộc

Trước khi luộc, cho khoai lang vào tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng để khoai lang tăng phần tinh bột, sau đó khi luộc khoai sẽ mềm tơi và ngon hơn.

3. Thay một trong 3 bữa ăn bằng khoai lang

Khoai lang rất dễ ăn và có thể thay thế các thực phẩm chủ yếu như cơm và bánh mì. Thay thế carbohydrate trong một bữa ăn bằng 150g khoai lang. Có thể ăn các món phụ khác như bình thường, việc này sẽ giúp giảm cân hiệu quả!

Nhiều người đẹp như IU, Suzy, Lưu Gia Linh cũng có thể độ giảm cân bằng khoai lang vì sẽ giúp họ kiểm soát lượng kcal hiệu quả, duy trì vóc dáng thon thả.