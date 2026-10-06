Chuyên gia: Điều trị bệnh hô hấp không thể “một phác đồ cho tất cả”

Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp với Hội Phổi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Xu hướng Y học chính xác trong thực hành lâm sàng hô hấp chuyên sâu", với sự tham dự của gần 400 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ trong và ngoài nước.

‏12 báo cáo chuyên sâu: Đưa Y học chính xác vào thực hành lâm sàng‏

‏Dự hội thảo có TS.BS Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương; PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch danh dự Hội Phổi Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Y - Dược, Đại học Phenikaa, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam; GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn - Trưởng khoa Sinh lý học chức năng thăm dò hô hấp, Bệnh viện Cochin (Pháp); cùng đông đảo các bác sĩ, nhà nghiên cứu đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.‏

‏Phát biểu về hội thảo, TS.BS Đinh Văn Lượng nhấn mạnh: ‏"Chuyên ngành hô hấp là một trong những lĩnh vực y khoa có tốc độ phát triển nhanh, với sự liên tục cập nhật về hiểu biết bệnh học, công nghệ chẩn đoán và các phương pháp điều trị. Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi cách tiếp cận và thực hành chuyên ngành, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực cập nhật tri thức và kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng. Việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và cơ sở y tế là chìa khóa quan trọng để đưa các thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người bệnh".

‏Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp

Hội thảo gồm 12 báo cáo khoa học chuyên sâu và 2 phiên thảo luận, tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: kiểm soát bệnh lao và ứng dụng sinh học phân tử trong ‏ ‏bệnh hô hấp‏ ‏; thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu; cập nhật chẩn đoán, điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, nấm phổi và NTM; chẩn đoán các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ. ‏

‏Mở rộng trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực hô hấp‏

‏Tại Hội thảo, báo cáo ‏ ‏Kiểm soát bệnh lao từ cơ sở đến chuyên sâu‏ ‏ do TS.BS Đinh Văn Lượng và GS.TS Đỗ Quyết - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Y học chuyên ngành lao và bệnh phổi thực hiện đã thu hút sự chú ý khi đưa ra bức tranh toàn cảnh cùng hệ giải pháp chiến lược. ‏

‏Để giải quyết các điểm nghẽn trong chuỗi chăm sóc, báo cáo đề xuất chuyển đổi mạnh mẽ từ phát hiện thụ động sang sàng lọc chủ động bằng chiến lược "Double X" (X-quang số tích hợp trí tuệ nhân tạo AI/CAD kết hợp xét nghiệm GeneXpert), giúp phát hiện sớm cả những ca bệnh chưa có triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Đồng thời, việc áp dụng các công nghệ chẩn đoán phân tử tiên tiến như giải trình tự gen (tNGS) và CRISPR-Cas cho phép xác định chính xác phổ kháng thuốc để tối ưu phác đồ điều trị.‏

‏Đặc biệt, giải pháp then chốt nằm ở mô hình kiểm soát phân tầng và tích hợp: y tế cơ sở đóng vai trò phát hiện và quản lý điều trị ban đầu, còn tuyến chuyên sâu xử trí các ca bệnh phức tạp. Việc kết nối toàn bộ hệ thống trên nền tảng chuyển đổi số giúp đảm bảo người bệnh được điều trị liên tục, cắt đứt chuỗi lây truyền và tiến tới chấm dứt bệnh lao.

‏Một trong những báo cáo được trình bày tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, nhiều báo cáo chuyên sâu khác đã được trình bày, tiêu biểu như: Báo cáo của TS.BS Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa về ‏ ‏Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ‏ ‏;‏ ‏ ‏ ‏Báo cáo của ThS.BSCKII.BSNT Phan Thị Hạnh - Phó khoa Nội tổng hợp tại Bệnh viện Đại học Phenikaa về ‏ ‏Vai trò đa ký hô hấp, đa ký giấc ngủ, theo dõi CO2 qua da trong chẩn đoán các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ…‏

‏Các báo cáo cho thấy y học chính xác đang dần chuyển từ khái niệm khoa học sang định hướng thực hành cụ thể, giúp các bác sĩ nhận diện đặc điểm riêng của từng người bệnh, phân tầng nguy cơ và xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa.

‏Các báo cáo viên được trao giấy chứng nhận tại hội thảo

Ở góc độ đơn vị đồng tổ chức hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi nhận định: ‏ ‏"Y học chính xác đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, từ nhận diện đặc điểm của từng người bệnh đến lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp".‏ ‏ ‏

‏Đối với PhenikaaMec, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn thể hiện định hướng phát triển bệnh viện theo mô hình y tế hàn lâm, tiếp nối tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững". ‏

Bệnh viện Đại học Phenikaa‏

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