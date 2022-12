Chuyên gia chỉ cách thải độc làn da cuối năm cho nàng công sở

Chuẩn bị đón năm mới, nhiều cô nàng đang tất bật trang hoàng nhà cửa, sắm sửa quần áo, làm tóc, dưỡng da để có diện mạo hoàn hảo trong Tết mới. Tuy nhiên, trước khi dưỡng da chuyên sâu thì bạn đừng bỏ qua bước detox thải độc cho da. Bước thải độc sẽ là tiền đề giúp da sáng khỏe, căng bóng, dễ hấp thụ dưỡng chất và lớp makeup ăn tiệp mịn màng hơn.

Theo Pamela Marshall (chuyên gia chăm sóc da, đồng sáng lập thương hiệu Mortar & Milk) giải thích: "Những ngày cuối năm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của chúng ta. Thiếu ngủ, thói quen ăn uống thất thường, đồ uống có cồn, lớp makeup đậm có thể ảnh hưởng đến bên trong cơ thể, rối loạn tuyến bã nhờn, khiến da dễ nảy sinh mụn do bí tắc. Bên cạnh đó, trời lạnh với không khí hanh khô cũng khiến da nhạy cảm và mẩn đỏ, dễ viêm nhiễm".

Chuyên gia chăm sóc da Pamela Marshall

Ngoài ra, suốt cả năm qua đã làm việc vất vả, lúc này đây bạn rất nên dành thời gian cho bản thân để detox làn da, loại bỏ hoàn toàn độc tố, bụi bẩn còn bám sâu dưới da.

Việc detox cho làn da sẽ giống như quá trình thanh lọc, hút sạch bụi bẩn, bã nhờn, cặn bã makeup, trả lại làn da sạch mịn, láng căng, da trở nên tươi mới và trẻ trung hơn. Việc thải độc da cũng giúp các bước dưỡng sau dễ dàng thẩm thấu nuôi dưỡng làn da, lớp makeup ăn tiệp vào da mịn đẹp hơn.

Để thải độc da hiệu quả, đầu tiên Pamela Marshall khuyên bạn nên làm sạch da 2 lần mỗi ngày. "Đây là bước làm đầu tiên giúp loại sạch bã nhờn, bụi bẩn trên da. Với bước này, bạn nên chọn những sản phẩm có khả năng làm sạch dịu nhẹ, len lỏi làm sạch sâu mà không khiến da bị khô căng" - Pamela Marshall nói. Bạn cần dùng tẩy trang vào buổi tối, dùng sữa rửa mặt vào sáng và tối để làm sạch da hiệu quả.

Tiếp đó, 1 đến 2 lần mỗi tuần, bạn nên dùng thêm mặt nạ đất sét để làm sạch da. Theo Pamela Marshall chia sẻ, mặt nạ đất sét sẽ hút sạch cặn bẩn giúp lỗ chân lông thông thoáng, đồng thời mặt nạ còn giúp cải thiện tình trạng mụn đầu đen, đem đến làn da sạch mịn đến từng lỗ chân lông. Bạn lưu ý chỉ đắp mặt nạ đất sét trong khoảng 10 đến 15 phút để tránh hút ẩm ngược, khiến da khô.

Tế bào chết tích tụ sẽ khiến da xỉn màu, thô ráp, khó hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Do đó, tẩy tế bào chết là thao tác không thể bỏ qua trong quá trình detox làn da. Lúc này, bạn có thể chọn những loại tẩy tế bào chết hóa học có tỷ lệ nhẹ nhàng giúp loại bỏ lớp tế bào sần sùi này, trả lại làn da sáng căng.

Sau khi tẩy tế bào chết, làn da đang sạch khỏe và sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất. Chuyên gia Pamela Marshall khuyên bạn nên chuyển tiếp đến bước dùng serum vitamin C. Serum vitamin C giúp làm sáng da, mờ thâm nám, làm đều màu da và hạn chế quá trình lão hóa. Dùng serum vitamin C sau khi tẩy tế bào chết sẽ đảm bảo làn da có thể hấp thụ dưỡng chất 1 cách toàn diện. Sau khi dùng serum vitamin C, bạn đừng quên dùng thêm kem dưỡng ẩm để bảo vệ da, ngừa khô tróc.

Cuối cùng, vào ban ngày, Pamela Marshall nhấn mạnh bạn đừng quên việc dùng kem chống nắng. Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da khỏi tia UV, giữ da sáng mịn và khỏe đẹp.

Bên cạnh những bước dưỡng da trên, nàng công sở cũng đừng quên uống đủ 2L nước mỗi ngày để thải độc cơ thể, tăng cường trao đổi chất, dưỡng da sáng khỏe từ bên trong. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên che chắn làn da kỹ càng khi ra ngoài để tránh da tích tụ bụi bẩn.