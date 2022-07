Chuyện gì đang xảy ra với các TikToker ở sân bay?

"Nhìn toàn những bạn cao ráo, xinh đẹp, không đến nỗi thiếu hiểu biết mà sao lại làm ra những hành động "tụt hậu" ở sân bay chỉ vì vài cái clip Tiktok như vậy?" - Bình luận thở than đầy bất lực của P.L. dưới một clip cô gái với dáng ngồi khá "duyên" trên băng chuyền hàng ký gửi tại sân bay.

Không phải lần đầu tiên một video vi phạm nội quy sân bay như vậy được đăng tải trên TikTok. Mặc kệ những lời phê phán, những lời cảnh báo về an toàn hay thậm chí là các mức phạt được đưa ra, các TikToker - người thường xuyên đăng tải video lên nền tảng MXH này vẫn hồn nhiên "sáng tạo" các video với những hành vi sai trái. Dường như mọi thứ trong mắt họ đều không quan trọng bằng việc "nổi tiếng" nhờ những clip triệu view.

Những sự việc sai phạm liên tiếp xảy ra tại sân bay thời gian gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra với các TikToker, họ đang làm gì vậy?

"Thả dáng" cạnh máy bay đang lăn vào vị trí đỗ

Mở đầu cho những "bê bối" của các TikToker tại sân bay đầu tiên phải kể đến sự việc một cô gái xinh đẹp bất ngờ đăng một đoạn video "thả dáng" ngay khi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) vào khoảng 1 tháng trước.

Từ đoạn video đăng tải có thể thấy, khi máy bay chiếc máy bay đang lăn vào vị trí đỗ bên cạnh, nữ Tiktoker bất ngờ tiến đến sát máy bay và tạo dáng. Chỉ khi sắp chạm vào vạch đó giới hạn an toàn giữa 2 vị trí đỗ máy bay, cô gái mới quay trở lại. Sự liều mạng của cô gái chỉ vì một chiếc clip khiến nhiều người không khỏi kinh hãi.

Nữ TikToker "thả dáng" ngay cạnh máy bay đang di chuyển (Ảnh cut từ clip)

Theo báo cáo nhanh từ phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang), nữ hành khách này sau khi di chuyển trên xe buýt từ nhà ga ra máy bay đã chạy ra để tạo dáng quay video. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tại vị trí máy bay đã phát hiện và tiếp cận, yêu cầu hành khách trên quay lại vị trí an toàn.



"Thời điểm đó sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích do ở sân bay, chưa có hậu quả gì, nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối và không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không." thông tin từ đơn vị quản lý sân bay cho hay.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang tập hợp thêm thông tin để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về sự việc để xử lý theo quy định.

Ngay sau sự việc, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không; trong đó chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay, an toàn khoang khách… Đồng thời cũng lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo mục 25, điều 3, chương II Quy định an toàn khu bay của Cục Hàng không đã nghiêm cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ tiếp cận tàu bay, trang thiết bị, phương tiện mặt đất và di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Cũng theo Điều 11 Nghị định 162/2018/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng: - Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi đi lại trên sân đỗ tàu bay không đúng phần đường hoặc đi lại ở những nơi không được phép; - Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn khi không được phép. - Đối với hành vi này, nếu cá nhân vi phạm là nhân viên hàng không sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép từ 3-5 tháng.

Sau khi vụ việc trên diễn ra không lâu thì ngay sau đó, cư dân mạng lại tiếp tục truyền tay nhau hình một cặp đôi nam nữ vô tư quay video giữa bãi đậu máy bay.

Theo đó, cô gái mặc áo trắng - váy đen đang thực hiện động tác nhảy múa được nam thanh niên đi cùng thì dùng điện thoại quay lại. Có thể thấy khu vực quay clip có khá nhiều máy bay đang dừng/đỗ xung quanh.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp đôi đang nhảy múa ở khu vực bãi đậu máy bay cũng khiến CĐM "dậy sóng" (Ảnh cut từ clip)

Liên quan đến đoạn clip được đăng tải nói trên, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện tại, Cục đang cho rà soát xem đoạn clip trên được quay ở sân bay nào, thời điểm nào.

Tuy nhiên, qua đoạn clip, bước đầu có thể thấy cả hai hành khách này không vi phạm quy định về an toàn an ninh sân đỗ. Khu vực cô gái nhảy múa từ xe bus lên cửa máy bay và hành khách đi qua chụp ảnh là được phép.

Nếu hai hành khách này đi vượt khỏi giới hạn an toàn theo hướng dẫn của nhân viên hàng không, không chịu làm theo hướng dẫn, thì sẽ là hành vi gây rối, lúc đó mới có chế tài xử phạt.

Mặc dù vậy, cặp đôi trong đoạn video vẫn nhận được những chỉ trích khá gay gắt từ phía cộng đồng. Đa phần đều cho rằng họ nên tìm một địa điểm thích hợp và an toàn hơn để thực hiện những đoạn video của mình.

"Trào lưu" ngồi trên băng chuyền hành lý ký gửi

Nối tiếp "trào lưu" nhảy múa trên sân đậu máy bay, các TikToker lại tiếp tục cho ra đời một xu hướng mới - quay video ngồi lên băng chuyền hành lý ký gửi đang chuyển động.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần ngắn ngủi, các nhà chức trách ghi nhận liên tiếp đến 3 trường hợp nữ TikToker đăng tải video thực hiện hành vi khó hiểu này. Với nhiều tư thế kỳ lạ khác nhau, những cô gái có vẻ ngoài xinh xắn khiến không ít người phải ngán ngẩm thở dài.

Nữ TikToker đăng tải video kèm dòng trạng thái "Bất kệ đời, lạc trôi" (Ảnh cut từ cliip)

Cụ thể, vào chiều ngày 22/7, MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh một cô gái trẻ ngồi xổm trên băng chuyền hành lý đang chuyển động tại sân bay trong lúc các hành khách đang chờ lấy hành lý. Hình ảnh trên bắt nguồn từ đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok, cô gái khi đăng tải clip đã kèm dòng trạng thái: "Bất kệ đời, lạc trôi".

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận được phản ứng gay gắt từ CĐM, trên trang cá nhân của mình, cô nàng TikToker còn đăng tải những dòng trạng thái khá ngang ngược. Cô gái cho rằng người khác chỉ "bóc phốt" chỉ bởi đang ghen tị với mình vì bỗng dưng trở nên "nổi tiếng" với đoạn video ngồi trên băng chuyền hành lý ký gửi.

Nữ TikToker cảm thấy bản thân được nổi tiếng nhờ đoạn video đăng tải trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Qua điều tra tìm hiểu, sự việc xảy ra ngày 20/7 tại băng chuyền hành lý sân bay Tân Sơn Nhất, cô gái ngồi trên băng chuyền tên H.K.T. (31 tuổi). Sau khi đáp chuyến bay QH1044 của Bamboo Airways từ Côn Đảo về TP.HCM, trong lúc đợi lấy hành lý cô gái này đã có hành động ngồi trên băng chuyền để quay clip đăng mạng xã hội TikTok.

Theo VTC News, đến chiều ngày 25/7, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã họp và yêu cầu các đơn vị xem xét xử phạt hành khách H.K.T..

Hành khách T. bị xem xét xử lý hành vi cố tình vi phạm quy định về an ninh, an toàn với mức phạt cao nhất là cấm bay. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là hành động rất hy hữu, vì từ trước đến nay chưa có ai lại ngồi trên băng chuyền chạy trước mặt bao nhiêu hành khách như vậy.

Ngay khi sự việc vẫn đang gây xôn xao trong dư luận thì vào sáng ngày 23/7, trên MXH tiếp tục "dậy sóng" với đoạn video cô gái áo xanh ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay Đà Nẵng.

Một sự việc khác tương tự xảy ra tại sân bay Đà Nẵng (Ảnh từ clip)

Thay vì ngồi xổm, cô gái này đã khá "duyên dáng" ngồi xếp gọn và co 2 chân để không chạm sàn nhà. Mặc cho ánh mắt khó hiểu của những hành khách xung quanh, cô gái vẫn thản nhiên ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Và đến ngày 25/7, MXH một lần nữa bất bình trước đoạn clip dài khoảng 9 giây ghi lại cảnh một hành khách nữ với dáng ngồi khá phản cảm trên băng chuyền hành lý tại sân bay Phú Quốc. Theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy nữ hành khách ngồi dạng chân trên băng chuyền hành lý với ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay để tạo dáng.



Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết đã vào cuộc để xác minh. Trước đó, sân bay này cũng phải báo cáo Cục Hàng không về trường hợp một nữ hành khách tự ý chạy ra khu vực đường băng sân bay để tạo dáng quay TikTok.

Nữ du khách với dáng ngồi khá phản cảm trên băng chuyền hành lý ký gửi (Ảnh cut từ clip)

Tuy nhiên, đến trưa ngày 26/7, người phụ nữ tên H.T.T.H (30 tuổi, quê Bến Tre ) đã tự nhận mình là người trong đoạn video trên và cho biết đoạn video này đã quay hơn 1 năm trước chứ không phải mới đây.

Không chỉ vậy, chị H. cũng cho biết đã cảm thấy sợ vì dù đã xóa clip nhưng đến hôm nay clip đã lan truyền cả cộng đồng mạng. Chị thừa nhận hành vi của mình là sai và ngỏ lời xin lỗi đến toàn thể ngành hàng không, toàn thể mọi người, cộng đồng mạng và mong được bỏ qua.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Người lao động ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay:



"Khi phát hiện hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý, lực lượng an ninh đã nhắc nhở và yêu cầu rời khỏi băng chuyền chứ không thể phạt được.

Chuyện hành khách để hành lý và thả trẻ nhỏ lên băng chuyền đang chuyển động vẫn thường xảy ra trước đây. Trước những tình huống này thì lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhắc nhở và yêu cầu hành khách tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng an ninh".



Trước hành vi ngồi lên băng chuyền hành lý ký gửi của nhiều hành khách, trong cuộc họp ngày 25/7, Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, đây là hành vi không được phép. Hành động của hành khách không những gây phản cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nguy hiểm cho bản thân nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã. Hiện Cục Hàng không đang cho rà soát, yêu cầu chấn chỉnh, tuyên truyền để không xảy ra trường hợp tương tự và xác minh danh tính hành khách vi phạm để có bước xử lý tiếp theo. Đơn vị này cũng đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn bay. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay, phương tiện mặt đất, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác bay. Các bộ phận liên quan kịp thời khuyến cáo, ngăn ngừa với khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này.

