Chuyện gì đã xảy ra khiến Lan Khuê - Minh Tú đấu tố căng thẳng, không nhìn mặt nhau vào 8 năm trước?

Sau tất cả, Minh Tú chính thức nói lời xin lỗi Lan Khuê sau 8 năm rạn nứt tình cảm. Việc bạn bè nghỉ chơi nhau nhưng sau một thời gian chiêm nghiệm và quyết định hàn gắn là điều không xa lạ, thế nhưng Minh Tú và Lan Khuê khiến netizen rần rần vì mâu thuẫn của cả hai đã diễn ra gần 1 thập kỷ, từng gây chấn động showbiz Việt. Minh Tú và Lan Khuê vốn là những người mẫu nổi tiếng, cả hai nắm giữ những vị trí quan trọng trên các sàn diễn.

Minh Tú và Lan Khuê là 2 cái tên được nhiều nhà thiết kế lựa chọn vào những vị trí quan trọng. Minh Tú cho biết Lan Khuê chính là người bạn thanh xuân của cô

Vào năm 2016, Minh Tú bất ngờ đăng bài "bóng gió" ai đó đổi đồ trong một sự kiện thời trang, khiến phần trình diễn của cô bị ảnh hưởng. Cụ thể, khi đó, Minh Tú đã công khai đăng trên trang cá nhân: "Chương trình chuyên nghiệp quá, thử đồ xong rồi đổi qua đổi lại. Mà phải lựa ngay tên Minh Tú để đổi, không biết có ý định gì với mình không? Cầu cho con qua con trăng này. Đã là hoa rồi, diễn cũng ở vị trí là hoa. Như nào mà chẳng toả sáng, việc gì phải...". Dù Minh Tú không trực tiếp gọi tên ai nhưng Lan Khuê bị réo gọi vì cả hai diễn chung show.

Không lâu sau bài đăng của Minh Tú, Lan Khuê cũng lên tiếng đáp trả và còn tag thẳng tên đối phương vào. Theo đó, Lan Khuê giải thích rằng việc đổi đồ là do khách hàng, đạo diễn chương trình yêu cầu chứ không phải chủ đích của cô. "Em thích cái bộ của em hơn, nhưng vì khách hàng và đạo diễn yêu cầu đổi, chị có thể hỏi. Khổ tâm ghê", Lan Khuê nhấn mạnh.

Minh Tú và Lan Khuê từng có màn đối đáp "căng cực" về chuyện trang phục diễn bị thay đổi trước giờ G

Giữa bão tranh cãi, đại diện show thời trang cũng lên tiếng xác nhận chuyện đổi đồ giữa Minh Tú và Lan Khuê diễn ra vào 4 tiếng trước khi bắt đầu trình diễn. Lý do của sự hoán đổi này là vì sau tổng duyệt thì đạo diễn muốn chọn lại để phù hợp hơn với phong cách trình diễn của 2 người mẫu và nhịp điệu của show. Phía chương trình đã phản hồi: "Việc thay đổi các màn trình diễn là điều bình thường, kể cả trên các sàn diễn quốc tế nổi tiếng. Có nhiều yếu tố từ ánh sáng, tạo hình người mẫu, nhịp điệu âm nhạc… ảnh hưởng đến việc trình diễn trang phục".

Đại diện chương trình cũng lên tiếng cho biết đổi đồ của Minh Tú và Lan Khuê để phù hợp với nhịp điệu show diễn

Dù sự việc đã được những người có liên quan đến làm rõ thực hư nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa Minh Tú và Lan Khuê. Từ bộ đôi thân thiết, cả hai rơi vào thế "bằng mặt không bằng lòng", luôn bị chú ý hoặc so sánh mỗi khi xuất hiện chung sàn diễn. Chưa dừng lại ở đó, tình bạn của Minh Tú và Lan Khuê vốn đã rạn nứt lại càng thêm "toang" khi đối đầu ở vị trí huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2017.

Trong một tập của chương trình, Minh Tú và Lan Khuê vướng tranh cãi gay gắt về việc ai là người "tác động vật lý" trước. Cụ thể, trong tập 4 của chương trình The Face Vietnam 2017 có khoảnh khắc cãi nhau giữa Minh Tú và Lan Khuê.

Một số thành viên của ê-kíp Minh Tú bức xúc cho rằng đoạn tranh cãi của Minh Tú và Lan Khuê đã bị chỉnh sửa khá nhiều. Người này cho rằng chính Lan Khuê đã đẩy Minh Tú trước bởi "Minh Tú đâu có khùng mà đi đẩy Lan Khuê để bị thiên hạ chửi". Sau đó, phía Lan Khuê cho biết họ có đầy đủ bằng chứng rạch ròi để "tố" ngược phía Minh Tú. Đến thời điểm này, cư dân mạng vẫn chưa có lời giải đáp ai là người khơi mào drama này.

Minh Tú và Lan Khuê gây tranh cãi về việc "tác động vật lý" trên sóng truyền hình

Trong The Face Vietnam, Lan Khuê và Minh Tú thường xuyên xảy ra mâu thuẫn

Minh Tú từng bị chỉ trích vì mỉa mai danh hiệu top 11 Miss World của Lan Khuê là "top 10 +1"

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện, không tương tác mạng xã hội thì Minh Tú và Lan Khuê cùng nói lời xin lỗi - cảm ơn đối phương. Minh Tú thừa nhận một trong những lý do khiến cả hai phát sinh mẫu thuẫn là do không chịu ngồi xuống nói chuyện để thấu hiểu. Sau 8 năm, Minh Tú chia sẻ: "Có lần tôi nói có một người tôi muốn gửi lời xin lỗi vì sự nóng giận của mình đã khiến cho người đó tổn thương. Hôm nay tôi ngồi ở đây, tôi xin lỗi bạn vì những câu ngày xưa tôi không kiểm soát được. Tôi đã không lắng nghe bạn mà chỉ suy nghĩ từ một phía và cho nó là như vậy. Sau này, tôi rút ra cái dở của bản thân là tại sao không hỏi bạn trực tiếp".

Về phía Lan Khuê, cô cho biết khi đọc những bài Minh Tú "tố" mình thì tay chân cô run lên, đã rất buồn và khó chịu. Tuy nhiên, đến thời điểm này Lan Khuê cũng đã bỏ qua những chuyện trong quá khứ, cô chỉ đọng lại những điều tốt đẹp về Minh Tú. Dù 8 năm qua không còn trò chuyện thân thiết như trước, thế nhưng Minh Tú và Lan Khuê luôn quan tâm cuộc sống của nhau bằng cách hỏi thông tin qua những người bạn chung, theo dõi trên mạng xã hội. Lý do Lan Khuê quyết định mời Minh Tú cùng tham gia trình diễn ở The New Mentor là muốn nhìn lại khoảnh khắc cả hai cùng sánh bước, toả sáng trên sàn diễn thời trang. Minh Tú cho biết lý do quyết định xin lỗi, hàn gắn tình bạn là khi thấy Lan Khuê ngồi đợi 1 tiếng chỉ để ôm động viên tại tang lễ của bố Minh Tú.

Clip: Minh Tú xin lỗi Lan Khuê sau 8 năm xảy ra ồn ào hiểu lầm nhau

Minh Tú cho biết đã mất rất nhiều năm để học cách kiềm chế bản thân, suy nghĩ chín chắn hơn