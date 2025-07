Chuyến bay bị chậm, hủy tăng cao trong tháng 6 cao điểm hè

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 6-2025, các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Vasco, Pacific Airlines), Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã khai thác tổng số 24.304 chuyến bay.

Hành khách xem thông tin về chuyến bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Dương Ngọc

Trong số này, Vietnam Airlines có 11.191 chuyến bay và tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ chiếm 62%. Vietjet Air khai thác tổng số 10.696 chuyến bay với tỉ lệ đúng giờ 46%. Bamboo Airways khai thác 1.010 chuyến với tỉ lệ đúng giờ 71,5%.

Vietravel khai thác 227 chuyến với tỉ lệ đúng giờ 85% , là hãng bay đúng giờ nhất các hãng bay nội địa trong tháng 6-2025.

VASCO khai thác 507 chuyến bay với tỉ lệ đúng giờ 83,8%. Pacific Airlines khai thác 673 chuyến với tỉ lệ đúng giờ là 70,6%.

Như vậy, tháng 6-2025, tính bình quân chung tỉ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không đạt 56%, theo Cục Hàng không Việt Nam. Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ giảm gần 10 điểm phần trăm so với tháng 5 (65,9%)

Trong tháng 6-2025, số chuyến bay chậm (delay) chiếm tỉ lệ khá cao với 44% (10.682 chuyến bay), tăng gần 10 điểm phần trăm so với tháng trước (34,1%).

Trong đó, số chuyến bay bị delay của Vietnam Airlines là 4.306 chuyến (chiếm 38,5% tổng số chuyến bay hãng khai thác); Vietjet Air có 5.774 chuyến bay bị trễ giờ (chiếm 54%); Bamboo Airways có 288 chuyến (28,5%); Vietravel 34 chuyến (15%); Pacific Airlines 198 chuyến (29,4%); VASCO có 82 chuyến trễ (chiếm 16,2%).

Nguyên nhân chuyến bay delay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 6-2025, máy bay về muộn là nguyên nhân chính dẫn đến delay, là nguyên nhân chậm giờ của 68,5% chuyến bay delay. Một nguyên nhân lớn khác khiến chuyến bay bị chậm giờ là do chính các hãng hàng không (chiếm 24,7%).

Có 286 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ 1,2% số chuyến bay khai thác. Trong đó, đáng chú ý có tới 56,3% số chuyến bay bị hủy là vì lý do khai thác. Còn lại là vì lý do thương mại, thời tiết, kỹ thuật và các lý do khác.

Tính chung các chuyến bay chậm, hủy, trong tháng qua có tới hơn 45% số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị chậm, hủy chuyến.