Cục trưởng Cục CSGT: Sẽ gửi thông báo vi phạm giao thông trong vòng 2 giờ

Ngày 10-7, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, cho biết theo thống kê của Cục CSGT, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn nổi lên tình trạng mất an toàn giao thông trên đường bộ và việc ứng dụng công nghệ của CSGT còn hạn chế, thủ công. Do vậy, lực lượng CSGT đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn bền vững để đảm bảo an toàn cho người dân.



Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Đ.H.

"Để làm được điều đó, ý thức tham gia giao thông cần phải có sự thay đổi. Cần xác định con người là yếu tố quan trọng nhất, là chủ thể để xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông"- Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhận định.

Cục trưởng Cục CSGT dẫn chứng, đối với xe máy, đây là loại hình phương tiện đang chiếm khoảng 60% số vụ tai nạn, đang đặt ra bài toán nâng cao kỹ năng cho người lái. Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, kiến thức về lái xe an toàn, xử lý tình huống khi có sự cố chưa thật sự được chú trọng.

Theo Thiếu tướng Bình, tới đây, CSGT sẽ cùng Công an xã xuống từng thôn, bản để hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho người dân.

Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình cho rằng trong xây dựng lực lượng, cần quyết tâm và huy động nguồn lực nhằm phát triển trang thiết bị và khoa học công nghệ. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo đang phát triển theo từng giờ.

"CSGT phấn đấu hạn chế tối đa việc sử dụng con người, chỉ sử dụng con người trong những việc thật sự cần thiết, giải quyết tình huống như tai nạn giao thông. Tất cả vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát thuộc thẩm quyền của Cục CSGT sẽ được thông tin nhanh nhất tới người vi phạm - tối đa không quá 2 tiếng. Tới đây, trung tâm dữ liệu, giám sát và điều khiển giao thông của Cục CSGT sẽ hoạt động 24/7, sẽ giống như khoa cấp cứu của các bệnh viện. Mục tiêu hướng đến là tạo tư duy cho người dân chấp hành để bảo vệ chính mình"- Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nêu rõ.

Lực lượng CSGT ứng dụng công nghệ vào phạt nguội. Ảnh: Cục CSGT

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, tới đây, Cục sẽ nghiên cứu để tất cả những giấy tờ cấp cho người dân sẽ có bản điện tử. Khi kiểm soát, CSGT sẽ không hỏi các loại giấy tờ của người dân mà chỉ kiểm tra họ là ai (thông qua căn cước). Từ đó đối chứng trong hệ thống dữ liệu về giấy phép lái xe, chủ của xe, điều kiện hoạt động, thời hạn đăng kiểm… Như vậy sẽ loại trừ toàn bộ các nguy cơ giấy tờ giả. Để làm được điều đó, hệ thống dữ liệu sẽ đảm bảo đầy đủ nhất, quản lý toàn diện để phục vụ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.